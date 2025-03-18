شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم أثناء الصيام فى تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

يلعب الماء دورًا أساسيًا في وظائف الجسم، قد يكون الجفاف ضارًا، إذ قد يسبب الدوخة والضعف والارتباك وأعراضًا أخرى، تشير التقارير إلى ضرورة شرب ما لا يقل عن 8-9 أكواب من الماء يوميًا، ومع ذلك، يجهل الكثيرون أن الكمية اليومية تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، يُعد الماء ضروريًا لعدة أسباب، منها تغذية الخلايا، والتخلص من الفضلات، وحماية المفاصل والأعضاء، وتنظيم درجة حرارة الجسم.

نصائح أساسية لصيام رمضان

وفقا لموقع صحيفة هندوستان تايمز هناك بعض النصائح لتجنب الجفاف، وخاصة خلال فترات الصيام.

1. بين السحور والإفطار، تناول 8-10 أكواب من الماء والمشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل ماء جوز الهند، عصير الفاكهة المخفف، عصير الليمون، اللبن الرائب الخفيف، المياه المعدنية، شاي الأعشاب، الحليب المنكه، حساء الخضار أو عصائر الخضار، المرق.

2 . خلال شهر رمضان، يُنصح بشرب كوب من الماء أو أي مشروب آخر قبل كل صلاة وبعدها، اشرب كوبًا من الماء أو أي مشروب آخر كل 30 دقيقة، سواء كنت تشعر بالعطش أم لا.

3. تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء أثناء الوجبات وعند الإفطار، فالأطعمة الحلوة جدًا أو المالحة أو الحارة ستزيد من شعورك بالعطش، بدلًا من الخضراوات الجافة، اختر الكاري أو شبه المرق.

4. تناول دائمًا المكسرات والبذور المجففة المنقوعة أولاً.

5 ستتبول أكثر إذا شربت الكافيين، قد يُصبح الحفاظ على رطوبة جسمك أمرًا صعبًا نتيجة لذلك، قلل من تناولك اليومي للمشروبات التي تحتوي على الكافيين إلى كوب أو كوبين، لأنها قد تُسبب التوتر أو القلق.

6. اشرب الماء أو السوائل الأخرى تدريجيًا بدلًا من شربها دفعةً واحدة، لا يُنصح بشرب الماء الساخن جدًا أو البارد جدًا، بعد الإفطار، يُساعد شرب القليل من الماء الفاتر على ترطيب جسمك بسهولة أكبر.

7 .تنظيم فترات النشاط البدني حاول تجنب ممارسة التمارين الرياضية الثقيلة في أوقات الذروة، حيث يكون الطقس أكثر حرارة، إذا كنت مضطراً لممارسة الرياضة، فقم بذلك بعد الإفطار أو قبل السحور.

8. الحفاظ على بيئة باردة، في حال كنت في المنزل، حاول البقاء في الأماكن المكيّفة، إذا كنت في الخارج، احرص على الجلوس في مناطق مظللة واستخدام المراوح أو المكيفات للحد من تأثير الحرارة على الجسم.

9 . ارتد الملابس القطنية الخفيفة يساعد في امتصاص العرق وتنظيم درجة حرارة الجسم، مما يقلل من الشعور بالحر والعطش.

10 . تحديد كميات الطعام في السحور، يساعد تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على الألياف، البروتينات، والكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر أو الشوفان، حيث تساعد هذه الأطعمة على الحفاظ على مستوى السكر في الدم وتوفير الطاقة طوال اليوم.

