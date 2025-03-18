شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى أطفالك من الالتهاب الرئوى فى تغيرات درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد المناخ حالة من تقلبات الأحوال الجوية، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء، تبدأ عودة سقوط الأمطار، حيث تتأثر البلاد بأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ومع هذه التقلبات الجوية تزداد فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي عند الأطفال، بحسب موقع "تايمز ناو".

يعتقد الخبراء أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه زيادة حالات الالتهاب الرئوي مع تقلبات الطقس هو مشكلة مقاومة المضادات الحيوية المتنامية أصبحت المضادات الحيوية التي كانت فعالة في علاج الالتهاب الرئوي أقل فعالية، مما يُصعّب التعافي على العديد من المرضى الصغار.

ووفقًا للأطباء، فإن الميكوبلازما الرئوية، التي تُسبب في المقام الأول التهابات الجهاز التنفسي العلوي، تُعتبر الآن السبب الرئيسي.

تُعدّ مقاومة المضادات الحيوية مشكلةً خطيرة فالأدوية الأساسية التي اعتاد الأطباء الاعتماد عليها لعلاج الالتهاب الرئوي لم تعد تُجدي نفعًا. ويشهد الأطباء ازديادًا في حالات تأخر تعافي الأطفال، وفي بعض الحالات، يحتاجون إلى أدوية أقوى.

الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي عند الأطفال

يُعد التعرّف المُبكر على الالتهاب الرئوي أمرًا بالغ الأهمية لفعالية العلاج. فيما يلي بعض الأعراض الرئيسية التي يجب على الآباء الانتباه لها:

-سعال مستمر مصحوب ببلغم

-حمى شديدة مع قشعريرة

-تنفس سريع أو صعب

-أزيز أو ألم في الصدر

-إرهاق وضعف

-فقدان الشهية

-زرقة الشفاه أو الأظافر (في الحالات الشديدة)

نصائح للوقاية من الالتهاب الرئوى

التأكد من التطعيم: تأكد من تلقي طفلك جميع اللقاحات الموصى بها، بما في ذلك لقاح المكورات الرئوية ولقاح الإنفلونزا، والتي تساعد في الوقاية من أنواع معينة من الالتهاب الرئوي.

تشجيع النظافة الجيدة: علّم الأطفال غسل أيديهم باستمرار لمنع انتشار العدوى.

حافظ على نظام غذائي صحي: النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن يقوي جهاز المناعة.

حافظ على نظافة الهواء الداخلي: تجنب التعرض لدخان السجائر والملوثات والغبار، التي قد تُضعف صحة الرئة.

استشر الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح: إذا استمرت أعراض طفلك، استشر الطبيب بدلاً من العلاج الذاتي.

تجنب المضادات الحيوية غير الضرورية: لا تُعطِ المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية. لا تتجاهل الأعراض: قد يؤدي تأخر العلاج إلى مضاعفات مثل فشل الجهاز التنفسي.

حدّ من الاختلاط بالمرضى: أبقِ الأطفال بعيدًا عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض التهابات الجهاز التنفسي.