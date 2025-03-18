شكرا لقرائتكم خبر عن في موجة الحر.. خلى الكركديه على فطارك ورطب على نفسك والان مع تفاصيل الخبر

أوراق الكركديه غنية بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين سي ، والفلافونويدات، والأنثوسيانين. تتميز هذه المركبات بخصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للفيروسات، مما يلعب دورًا هامًا في الوقاية من الأمراض الموسمية ومكافحتها، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth.

أشار التقرير، إلى أن فيتامين سي يعزز جهاز المناعة، مما يُمكن الجسم من مكافحة العدوى بفعالية أكبر.

من أهم فوائد الكركديه تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، فقد أظهرت دراسة نُشرت في مجلة الطب الأيورفيدي والأعشاب أن أوراق الكركديه تحتوي على مركبات فينولية تُكافح الإجهاد التأكسدي، وهو حالة قد تُضعف جهاز المناعة. من خلال تحييد الجذور الحرة، تدعم هذه المواد المضادة للأكسدة قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

كما يُعد التهاب الجهاز التنفسي علامةً مميزةً لحالاتٍ مثل نزلات البرد والسعال. تحتوي أوراق الكركديه على عوامل مضادة للالتهابات تُخفف التورم وتُهدئ الأغشية المخاطية المتهيجة. وفقًا لدراسةأظهرت مستخلصات أوراق الكركديه نشاطًا مضادًا للفيروسات ضد الفيروسات التنفسية، بما في ذلك سلالات معينة من الأنفلونزا.

الكركديه لديه فعالية بشكل خاص في تخفيف أعراض مثل احتقان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال المستمر.وعند تحضيره مغليا، يطلق الكركديه مركبات نشطة بيولوجيًا تُساعد على:

تخفيف المخاط : يقول إن الكركديه يعمل كمقشع طبيعي، مما يجعل من السهل طرد المخاط وتنظيف مجاري الهواء.

تقليل تهيج الحلق: يمكن للخصائص المهدئة للكركديه أن تخفف من التهاب الحلق وتهيجه، مما يوفر الراحة من السعال.

تخفيف احتقان الأنف: يمكن للمركبات العطرية الموجودة في أوراق الكركديه أن تساعد في فتح الممرات الأنفية المسدودة، وتحسين التنفس.

ويُعدّ تقوية المناعة أمرًا بالغ الأهمية خلال موسم الإنفلونزا، وتُعدّ أوراق الكركديه فعّالة في هذا المجال. أظهرت دراسة نُشرت فيحدود علم المناعةوجدت دراسة أن مستخلصات أوراق الكركديه عززت بشكل ملحوظ الاستجابات المناعية لدى المشاركين في التجربة. وتبين أن تناول شاي الكركديه بانتظام يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي ضرورية لمكافحة العدوى.

