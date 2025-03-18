شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى.. بعد موت صديق "شمس".. إزاى تتجاوز مشاعر الحزن والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثا عديدة، حيث راح كزبرة إلى البنك حتى يسجل المبلغ الذى تم حبسه بسببه من أحد رجال الأعمال، لكنه لم يجد إلا 10 آلاف جنيه في حسابه، ليعلم أنه تم النصب عليه، ثم راح لصديقه الذى نصحه بأن يعترف على نفسه ليقول له إنه ليس له أي دخل في الموضوع.

وذهب كزبرة إلى الخواجة رجل الأعمال حتى يتحدث معه بشأن فلوسه، لكن رجاله الأقوياء ضربوه ضربا مبرحا وحطموا وجه، وسأل أحمد بدير شمس عن ابنه كزبرة، الذى أكد أنه سيبحث عنه، وعندما ذهب له عند كوبرى قصر النيل وجده غارقا في دمه، وعندما تحدث معه أنه يرغب في أن يجلب له حقه، رفض شمس وأكد أنه ابتعد عن تلك الأشياء، وفجأة يسقط كزبرة على الأرض ليموت في الحال، ليدخل شمس في حالة حزن شديدة.

مشاعر الحزن والقهر كيف يمكن التعامل معها

مشاعر الحزن والقهر مشاعر مرهقة للنفسية والجسد، عليك بالتحلى بالصبر والإرادة كى تتخاطاها، حتى لا تعانى من مشكلات نفسية وجسدية، فالحزن يؤثر على صحة القلب والمعدة، فوفقا لتقرير نشر في موقع فإن الحزن والقهر وكل هذه المشاعر السلبية يمكن التغلب عليها من خلال مجموعة من النصائح والخطوات:

التعامل مع الحزن من خلال الانفتاح على مشاعرك والاعتراف بها، والاعتراف بألمك، فلا يجب تخدير مشاعرك المؤلمة بل تعامل معها وتقبلها

ممارسة الرياضة أمر هام للغاية للتغلب على الحزن والقهر بشكل منتظم

مارس أنشطة تقيك الشعور بالخمول والكسل

التواصل مع معالج نفسى أحد أهم التصرفات السليمة التي يمكن اتخاذها عند الشعور بالقهر والظلم الذى لا يمكن التعامل معه

مارس الرعاية الذاتية من خلال نظام غذائى صحى، ونظام حياتى متميز وسليم

تعلم آليات التكيف حيث الصحية لتخفيف ألمك والتأقلم مع الحزن

تواصل مع أحبائك للدعم النفسى والعاطفى الجيد

اقض وقتا مع أصدقائك وأحبائك للتخلص من المشاعر السلبية

ابحث عن طرق للمرح والضحك والسعادة

مارس تمارين التأمل والتنفس واليقظة الذهنية

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