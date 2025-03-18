من الناحية الصحية: إليك متى يكون الصيام غيرمناسب لطفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 مارس 2025 07:19 صباحاً - تعليم الأطفال الصغار الصيام خلال شهر رمضان منذ سن مبكرة أمر جيد، كما يجب على الأمهات مراعاة حالة أطفالهن الصحية، وخاصة إذا كان الصيام قد يعرض حالة طفلك الصحية للخطر أو المضاعفات الشديدة، فتوجد بعض الحالات المرضية التي لا يستطيع الطفل الصيام فيها، أو يجد تحديًا أكبر للصيام، وفي هذه الحالة يجب على الأم مراقبة الطفل، وأن تسمح له بالصيام أوقاتًا قليلة فقط حتى يتربى الطفل على مبدأ الصيام، ولكن مع الحذر من إلحاق أي ضرر بحالته الصحية.

إليك وفقًا لموقع "webmd" متى يكون الصيام غير مناسب للأطفال من الناحية الصحية، فيعد الصيام خلال شهر رمضان هو في الواقع واجب، ولكن يجب التحقق من حالة الطفل الصحية أولاً مع الطبيب.

مرضى السكري

يمكن صيام مرضى السكري ولكن مع استشارة الطبيب - الصورة من موقع AdobeStock

الأطفال مرضى السكري من النوع الأول الذين تنخفض مستويات السكر في الدم لديهم، يجب عليهم أيضًا استخدام بعض الأدوية بشكل روتيني مثل الأنسولين فيجب استشارة الطبيب المعالج

ولكن إذا كان نوع مرض السكري لدى الطفل لا يزال تحت السيطرة، فلا بأس بالصيام ولكن لا يزال يتعين استشارة الطبيب أولاً، وفحص نسبة السكر في الدم لدى الطفل بانتظام.

قد يهمكِ الاطلاع إلى أطعمة تمنح طفلك الطاقة في رمضان

الصداع النصفي أو الدوار الشديد

يجب على الطفل الذي يعاني من الصداع النصفي، أو الدوار الشديد الذي لا يمكن السيطرة عليه، علاجه أولًا قبل أن يصوم في سن مبكرة جدًا حتي لا تتفاقم حالته الصحية، مما يؤدي إلى الإصابة بالقيء الشديد والإغماء.

قصور القلب الحاد

يجب على الأطفال الذين يعانون من قصور القلب الحاد ألا يصوموا، وذلك لأن وظيفة القلب ليست على النحو الأمثل، في حين أن الصيام يجعل الأطفال المرضى عرضة للجفاف ويخشى أن تؤدي هذه الحالة إلى تعريض صحة الطفل المريض للخطر، وفي المقابل إذا كانت حالة الطفل تحت السيطرة، وقد سمح الطبيب للطفل بالصيام فلا بأس أن يصوم الطفل.

مريض السرطان

يجب على الأطفال مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج ألا يصوموا. وذلك لأن العلاجات التي يتم تلقيها، مثل العلاج الكيميائي، يمكن أن تضع ضغطًا كبيرًا على الجسم ليصبح جسم الطفل متعبًا.

مشاكل الجهاز التنفسي

عدم تغيير جدول أدوية الطفل دون توصية الطبيب-الصورة من موقع AdobeStock

يحتاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات الجهاز التنفسي الحادة، مثل الربو الحاد، ومرض الانسداد الرئوي المزمن الشديد، إلى استشارة الطبيب، وعدم تغيير جدول أدوية الطفل دون توصية الطبيب؛ حتى لا تتفاقم أعراض الربو.

أمراض الكبد المزمنة

لا يزال الصيام ممكنًا للأطفال المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، ويمكن أن يساعد الصيام في عملية الشفاء طالما أنهم لا يعانون من مضاعفات، وفي المقابل الأطفال الذين يعانون من تليف الكبد المتقدم لا يستطيعون الصيام؛ بسبب تناول العلاج.

التهابات حادة

الأطفال المصابون بأمراض معدية خطيرة، ويحتاجون إلى رعاية مكثفة في المستشفى، يجب ألا يصوموا، كما ينصح الأطفال المرضى الذين لديهم مستويات كريات الدم البيضاء تتجاوز الحدود الطبيعية بعدم الصيام؛ خشية أن يؤدي الصيام إلى تفاقم أعراض المرض الذي يعاني منه الطفل.

مشاكل الجهاز الهضمي

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء بسبب زيادة حمض المعدة، هي حالات طبية ينصح فيها الأطفال بعدم الصيام إلا بعد استشارة الطبيب؛ لأنه قد يكون عرضة للإصابة بأعراض الجفاف أو بعض المضاعفات الأخرى.

على الجانب الآخر أعراض قرحة المعدة، بما في ذلك انتفاخ البطن وعسر الهضم وحرقة المعدة، غالبًا ما يصاب بها الأطفال الذين يصومون بسبب العادات الغذائية غير الصحية، مثل الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار أو في السحور.

لتجنب أعراض قرحة المعدة أثناء الصيام، يوصى بتناول الطعام باعتدال وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأعراض.

غسيل الكلى بانتظام

يجب على الأطفال الذين يعانون من الفشل الكلوي المزمن، والذين يخضعون لغسيل الكلى، يجب عدم الصيام حتى يتم شفاؤهم تمامًا. وذلك لأنه في هذه الحالة تجد الكلى صعوبة في الحفاظ على المستويات الطبيعية لسوائل الجسم، ونتيجة لذلك يكون الطفل عرضة لمزيد من الخلل في الكلى وتلف الكلى الدائم.

يجب على الأطفال مرضى الكلى المزمن استشارة الطبيب لتقييم مدى خطورة الصيام، والمخاطر المحتملة المرتبطة به.

ارتفاع ضغط الدم

يُنصح الأطفال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط بعدم الصيام؛ لأنهم معرضون بشكل كبير لخطر الجفاف والمضاعفات الخطيرة، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي، فضلاً عن عدم تناول العلاج.

الصيام خلال شهر رمضان هو في الواقع واجب، ولكن بالطبع يجب التحقق من حالة الطفل الصحية أولاً مع الطبيب.

ربما تودين التعرف إلى متى يجب الصيام على الطفل من الناحية الصحية؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.