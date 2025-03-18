شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول مكملات "البروبيوتك" يحسن الذاكرة لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة كينجز كوليدج البريطانية، أن تناول المكملات الغذائية المحتوية على "البروبيوتيك" يوميا، يساهم في تحسين نتائج اختبارات الذاكرة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مع العلم أن الأشخاص الذين تم إجراء الدراسة عليهم من التوائم.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن الدراسة أوضحت العلاقة الوثيقة بين صحة الدماغ وصحة الأمعاء، وأن الأمعاء الصحية تعنى الصحة الجيدة بشكل عام.

العلاقة بين البروبيوتيك وصحة الدماغ

وأوضحت الدراسة أن الأمعاء يطلق عليها اسم "الدماغ الثاني" للجسم، حيث توجد علاقة وثيقة بين صحة الأمعاء ووظائف الدماغ.

واعتمدت الدراسة على نوعين شائعين من البروبيوتك المصنوع من الألياف النباتية، وهما الإينولين، ألياف غذائية، والفركتو أوليجوساكاريد (FOS)، وهو كربوهيدرات نباتية تُستخدم غالبًا كمُحلي منخفض السعرات الحرارية، حيث تساعد تلك البروبيوتيك على تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة.

وشملت الدراسة 36 زوجًا من التوائم فوق سن الستين، مما ساعد الباحثين على فصل التأثيرات الجينية والبيئية على الصحة الإدراكية، حيث تم تقسيم كل توأم وإعطاء أحدهما جرعة يومية من البريبايوتيك على شكل مسحوق بروتين، بينما تلقى الآخر دواءً وهميًا على شكل مسحوق بروتين.

وبعد 12 أسبوعًا من بدء الدراسة ، حقق التوأمان اللذان تناولا الإينولين أو الفركتوز دون علمهما نتائج أعلى في الاختبارات الإدراكية، وخاصةً في الذاكرة والتعلم، كذلك تم ملاحظة تغيرات طفيفة في ميكروبيوم الأمعاء، مع زيادة مستويات بكتيريا البيفيدوباكتيريوم، وهي بكتيريا مفيدة رُبطت سابقًا بتحسن القدرات الإدراكية لدى الفئران. وقد أظهرت دراسات سابقة على الفئران أن بكتيريا البيفيدوباكتيريوم تُقلل من العجز الإدراكي من خلال تنظيم الروابط بين الأمعاء والدماغ.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول بعض "أطعمة الدماغ" قد يكون وسيلة واعدة لعلاج التدهور المعرفي، على الرغم من أن بعض البروبيوتك تحسن الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، مثل الذاكرة وأوقات المعالجة، إلا أنها لا تبدو ذات فوائد بدنية تذكر.

