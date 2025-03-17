شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. حالة طبية يصعب معها الحمل مرتين بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

أبدت نيللى "أمينة خليل"، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، ضيقها من زوجها طارق "أحمد السعدنى" بسبب عدم التزامه بالذهاب إلى المركز الطبى فى الموعد المحدد، تمهيدا لإجراء عملية تلقيح صناعى لرغبتها فى الإنجاب مجددا.

وكشف الحوار الذى دار بينهما أن نيللى تواجه صعوبات فى الإنجاب مجددا، رغم حملها فى طفلها الأول بشكل طبيعى، فى حين أظهر لها طارق عدم رغبته فى إنجاب المزيد من الأطفال، لأنه أب لطفلين بالفعل، الأول من طليقته والثانى من زوجته الحالية نيللى.

وفى بعض الأحيان يواجه الأزواج صعوبات عند رغبتهم فى الإنجاب مرة أخرى، رغم إنجابهم سابقا بشكل طبيعى، وهى الحالة التى تعرف بـ"العقم الثانوى".

ما هو العقم الثانوى؟

وفقا لموقع "Web MD" ، العقم الثانوي هو عدم القدرة على الحمل أو إنجاب طفل حتى اكتمال نموه بعد الحمل الطبيعي والولادة سابقًا، وقد يكون السبب فى تلك الحالة يرجع إلى المرأة أو الرجل.

وفى حالة محاولة الزوجين الحمل دون جدوى لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعام، على الرغم من إنجابهما طفلا من قبل دون الحصول على أى علاجات للخصوبة، فقد يرجع الأمر إلى الإصابة بالعقم الثانوي.

أسباب العقم الثانوي

ترجع الإصابة بالعقم الثانوى إلى مشكلات تتعلق بالخصوبة، سواء لدى الزوجة فى ثلثى الحالات، أو لدى الرجل فى في الـ 30% المتبقية من الحالات، أو قد يكون لأسباب لدى كلا الزوجين معا، وأحيانا لا يكون هناك سببا واضحا لتلك الحالة.

وتشمل أسباب العقم الثانوي عند النساء ما يلي:

عمر المرأة فوق 35 عاما

بطانة الرحم المهاجرة

انسداد قناة فالوب

متلازمة تكيس المبايض

زيادة مفرطة فى الوزن المفرطة

وتشمل أسباب العقم الثانوي عند الرجال ما يلي:

عمر الرجل فوق 40 عام

انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون

إصابة سابقة بسرطان البروستاتا

زيادة الوزن المفرطة

علاج العقم الثانوي

يوجد عدد من العلاجات التى تساعد المصابين بالعقم الثانوى للإنجاب مرة أخرى، ومنها الأدوية الهرمونية، وجراحات إزالة أنسجة غير مرغوب فيها بسبب بطانة الرحم المهاجرة، أو إجراء عملية تلقيح صناعى.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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