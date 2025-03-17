شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. أسترالي يعيش 100 يوم بقلب صناعي والان مع تفاصيل الخبر

حقق رجل أسترالي إنجازًا تاريخيًا بعيشه 100 يوم بقلب صناعي من التيتانيوم في انتظار عملية زرع من متبرع، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN في 12 مارس.

خضع المريض، وهو في الأربعينيات من عمره، لعملية جراحية في مستشفى سانت فنسنت بسيدني في نوفمبر 2024، ويُقال إنه أصبح أول شخص في العالم يغادر المستشفى بهذا الجهاز في فبراير.

فتُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، إذ تودي بحياة 17.9 مليون شخص سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية . ويُمكن أن يُوفر القلب الاصطناعي حلاً طويل الأمد لمرضى قصور القلب.

كيف يعمل القلب الاصطناعي



وفقًا لبيان صادر عن المستشفى نقلته شبكة CNN، يُعد القلب الاصطناعي، الذي طورته شركة BiVACOR، جهازًا رائدًا أظهر نتائج واعدة في الحفاظ على حياة المريض حتى يتوفر قلب متبرع. لا يزال الجهاز قيد التجربة ولم يُعتمد للاستخدام العام بعد.

يُقال إن القلب الاصطناعي الكامل "بيفاكور" (TAH) يتكون من جزء متحرك واحد، وهو دوار معلق يُثبّت في مكانه بواسطة مغناطيس. وكما يوحي اسمه، فهو مصنوع من التيتانيوم، ولا يحتوي على صمامات أو محامل ميكانيكية قد تكون عرضة للتآكل. يضخ القلب الدم إلى الجسم والرئتين، ليحل محل البطينين في حالة فشل القلب.

لماذا تعتبر التجربة الناجحة مهمة؟

أشعل هذا الاكتشاف الأمل لدى من ينتظرون عمليات زراعة القلب، ويشعر مخترع الجهاز، الدكتور دانيال تيمز، بسعادة غامرة لرؤية عمله الذي استمر لعقود يُثمر. وصرح مؤسس شركة BiVACOR، المهندس البيولوجي الأسترالي دانيال تيمز، الذي اخترع الجهاز بعد وفاة والده بمرض القلب، بأنه "من المبهج رؤية عقود من العمل تُثمر".

في بيان، قال: "يعرب فريق بيفاكور بأكمله عن امتنانه العميق للمريض وعائلته لثقتهم بقلبنا الاصطناعي الكامل. ستمهد شجاعتهم الطريق لعدد لا يحصى من المرضى للحصول على هذه التقنية المنقذة للحياة".

صرح البروفيسور كريس هايوارد، من معهد فيكتور تشانغ لأبحاث القلب، لشبكة CNN بأن قلب BiVACOR يُبشر بـ"مرحلة جديدة كليًا في مجال زراعة القلب". وأضاف: "خلال العقد المقبل، سنرى القلب الاصطناعي بديلًا للمرضى الذين لا يستطيعون انتظار قلب متبرع، أو عندما لا يتوفر قلب متبرع".

