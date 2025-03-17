شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية.. حالة يسرا اللوزى تشير لإصابتها بالاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، حالة من الغموض حول علاقة وسام "محمد شاهين"، وزوجته روبى "يسرا اللوزى"، والتى يبدو عليها أنها تعانى من حالة اكتئاب شديدة تجعلها تنام طوال الوقت، وغير قادرة على الاهتمام بنفسها، حيث ساعدها وسام على غسل شعرها لعدم رغبتها فى الاستحمام.

ودار حوار بين وسام وروبى، طالبها فيه بمحاولة التغلب على تلك الحالة، وعدم الاستسلام للنوم طوال الوقت، حتى تشعر ابنتهما زينة "ياسمينا العبد" أنها تعيش فى منزل طبيعى، لأنها تشعر بالحالة التى تعانى منها والدتها رغم محاولتها عدم إظهار ذلك أمامها.

وتشير الأعراض التى تعانى منها يسرا اللوزى ضمن أحداث المسلسل، مثل النوم طوال الوقت وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، إلى إصابتها بالاكتئاب.

ما هو الاكتئاب؟

وفقا لموقع "Johns Hopkins medicine" يعد الاكتئاب اضطرابا مزاجيا خطيرا يؤثر على المزاج العام للشخص وأفكاره، كذلك حالته الجسدية، مما يجعله مؤثرا بشكل سلبى على كل جوانب حياة الشخص المصاب به.

ولا يرجع الاكئتاب إلى ضعف أو عيب فى شخصية المصاب به، كما هو شائع، لكنه حالة نفسية تستدعى العلاج، نظرا لأن لإمكانية تكرار نوبات الاكتئاب، والتى يمكن أن تصبح أكثر خطورة فى حالة عدم تلقى العلاج اللازم.

ويمكن أن تحدث الإصابة بالاكتئاب بسبب وجود تغيرات كيميائية في الدماغ، أو للعوامل الوراثية، وقد يحدث أيضا نتيجة التعرض لأحداث حياتية أو أمراض معينة.

أعراض الاكتئاب

على الرغم من أن كل شخص قد يعاني من أعراض مختلفة، إلا أن هذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا للاكتئاب:

الشعور بالحزن أو القلق أو الفراغ المستمر

فقدان الاهتمام بجميع الأنشطة تقريبًا

تغيرات الشهية والوزن

تغيرات في أنماط النوم، مثل عدم القدرة على النوم أو النوم كثيرًا

تباطؤ النشاط البدني والكلام والتفكير أو الانفعال وزيادة الأرق والتهيج

انخفاض الطاقة والشعور بالتعب

عدم الإهتمام بالمظهر أو النظافة الشخصية

الشعور المستمر بعدم القيمة أو الشعور بالذنب غير المبرر

صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات

تكرار أفكار الموت أو الانتحار

وفى حالة ظهور خمسة أو أكثر من تلك الأعراض على الشخص، لفترة لا تقل عن أسبوعين، فذلك يعنى إحتمالية عالية للإصابة بالاكتئاب، الأمر الذى يستدعى استشارة طبيب نفسى متخصص، خاصة مع تشابه أعراض الاكتئاب مع أعراض أمراض نفسية أخرى.

علاج الاكتئاب

قد يشمل علاج الاكتئاب واحدًا أو مجموعة من الإجراءات التالية:

الأدوية

تعمل مضادات الاكتئاب عن طريق التأثير على المواد الكيميائية في الدماغ

العلاج النفسي

يتم الإعتماد فى الأغلب على العلاج السلوكى المعرفى، لتغير نظرة الشخص عن نفسه ومساعدته على مواجهة الأفكار المؤدية للاكتئاب

العلاج بالصدمات الكهربائية

تستخدم هذه التقنية لعلاج الاكتئاب الشديد المهدد للحياة، والذي لم يستجب للأدوية. عن طريق تمرير تيار كهربائي خفيف عبر الدماغ، مما يحفِز نوبة صرع قصيرة، والتى تساعد استعادة التوازن الطبيعي للمواد الكيميائية في الدماغ وتخفيف الأعراض.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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