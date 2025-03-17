شكرا لقرائتكم خبر عن خليه علي فطارك.. عصير الليمون بالنعناع هيرطب جسمك في الحر والان مع تفاصيل الخبر

عصير الليمون بالنعناع على الافطار في رمضان، يعد من المشروبات المهمة التي تساهم في ترطيب الجسم، وامداده بالعناصر الغذائية المهمة التي تم فقدانها خلال ساعات الصيام في الحر.



وقدمت الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، فوائد عصير الليمون بالنعناع علي سفرة الإفطار خلال موجة الحر. وأهميته للصائم ، ومنها:

فوائد عصير الليمون بالنعناع:1. ترطيب الجسم:

يحتوي على كمية كبيرة من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم طوال النهار.

2. تبريد الجسم:

النعناع له تأثير مبرّد طبيعي على الجسم، مما يساعد في تقليل الشعور بالحر.

3. تعزيز الهضم:

يساعد في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للسحور.

4. تزويد الجسم بالفيتامينات:

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم مناعة الجسم.

5. تحسين المزاج:

رائحة النعناع المنعشة والليمون تساعد في تحسين المزاج والشعور بالانتعاش.

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع:المكونات:

2 حبة ليمون كبيرة.

حفنة من أوراق النعناع الطازج (حوالي 10 - 15 ورقة).

3 أكواب ماء بارد.

ملعقتان كبيرتان من العسل أو السكر (حسب الرغبة).

مكعبات ثلج (اختياري).



طريقة التحضير:

1. اعصري الليمون وضعي العصير في الخلاط.



2. أضيفي أوراق النعناع والماء والعسل أو السكر.



3. امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.



4. قدّميه في أكواب مع مكعبات الثلج.

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