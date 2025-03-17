شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى.. بعد موت صديق "شمس" تعرف على متلازمة "القلب المكسور" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوى بطولة أحمد مكى، والذى يعرض على قناةon ، وفاة "فؤش" كزبرة صديق شمس "أحمد مكى" من الحزن، بعد تعرضه للنصب والاعتداء عليه بالضرب.

وذهب كزبرة إلى البنك حتى يسحب المبلغ الذى تم حبسه بسببه من أحد رجال الأعمال، لكنه اكتشف وقوعه فى عملية نصب، وعندما حاول المطالبة بأمواله تم الاعتداء عليه بالضرب، ليموت لاحقا من بعدما طلب من صديقه "شمس" أن يسترد له حقه.

ومن الممكن أن يؤثر الحزن الشديد بشكل مباشر على القلب، مما يتسبب فيما يعرف به متلازمة "القلب المنكسر".

ما هى متلازمة القلب المنكسر؟

وفقا لموقع كليفلاند كلينك، من الطبيعى عند وقوع أحداث عاطفية أو صادمة، يحفز الجهاز العصبي هرمونات التوتر، مثل الأدرينالين والأدرينالين، لكن أحيانا بعد التعرض لموقف موقف مشحونٍ عاطفيا، يحدث تدفق لهرمون الأدرينالين بنسبة أكبر بكثير من المفترض حدوثه، مما قد يؤدى إلى توقف عضلة القلب عن الانقباض بشكلٍ طبيعي، مما يعرض الشخص لفشل قلبي قصير الأمد .

وقد يؤدى ذلك الأمر إلى ما يشبه النوبة القلبية، لكنها ليست نوبة قلبية بالمعنى المعروف، وهى الحالة التى يطلق عليها متلازمة القلب المنكسر ، أو اعتلال عضلة القلب الإجهادي ، مما يستدعى التدخل الطبى الفورى.

ومن الممكن أن تسبب متلازمة القلب المنكسر الوفاة في حالات نادرة للغاية ، حوالى 1% من الحالات، لذلك من الضرورى عند الشعور بأعراض المتلازمة طلب الرعاية الطبية فورا.

أعراض متلازمة القلب المنكسر

تشبه أعراض متلازمة القلب المكسور أعراض النوبة القلبية، وتشمل:

ألم مفاجئ وشديد في الصدر

ضيق التنفس

ضربات قلب غير منتظمة

انخفاض ضغط الدم

خفقان القلب

الإغماء

ومن المرجح أن تكون متلازمة القلب المنكسر ناتجة عن عوامل هرمونية.، تتشابه أعراضها مع أعراض النوبة القلبية، لكن النوبات القلبية تنتج عن جلطة دموية في الشرايين.

وتظهر الأعراض في غضون دقائق أو ساعات من التعرض لأي حدث عاطفي شديد، مثل وفاة شخص قريب أو الانفصال، كذلك بعد النجاة من عمل عنف، أو حادث سيارة، أو كارثة طبيعية .

قصة مسلسل الغاوى

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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