شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية .. علامات تشير إلى تعرض طفلك للاعتداء والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية قضية شديدة الأهمية وهى التحرش بالأطفال، وذلك بعدما اكتشفت نيللى "أمينة خليل" تعرض ابن زوجها الطفل يوسف للتحرش على يد صديق زوجها وسام "محمد شاهين".

وعلى مدار الحلقة، لاحظت نيللى تغيرات سلوكية غير مفهومة على يوسف، مثل عدم رغبته فى إقامة عيد ميلاده، وإصراره على ارتداء ملابس محددة، بجانب عصبيته الواضحة.

وتعد قضية التحرش بالأطفال أمرا شديد الخطورة، لما يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسية قد يعانى منها الطفل على مدار مراحله العمرية اللاحقة، ويوجد عدد من العلامات التى قد تساعد الوالدين على إكتشاف تعرض الطفل لذلك الأمر.

علامات تساعد على اكتشاف تعرض الطفل للتحرش أو الاعتداء

ووفقا لموقع "Raising children" قد لا يفصح الأطفال عن تعرضهم للتحرش أو الاعتداء لأنه فى الأغلب من يقوم بالاعتداء يكون من الدائرة المحيطة بالطفل، سواء من الأقارب أو الأصدقاء.

ويتوقف رد فعل الطفل حال تعرضه للتحرش على عدد من العوامل، أهمها عمره ومدى قدرته على التعبير عن نفسه، ونوع ومدى شدة الإساءة التى يتعرض له ومدى تكرارها، كذلك مدى قدرته على التحدث إلى شخص بالغ موثوق فيه دون خوف.

وهناك عدد من العلامات التى تساعد الوالدين على اكتشاف الأمر، وهى:

- التغيرات السلوكية

- يبدو الطفل خائف أو يظهر علامات القلق أو اكتئاب الطفولة المبكرة

- يصبح أكثر هدوءًا أو إنعزالا عن المعتاد

- يبكي بدون سبب واضح

- التبول اللاإرادى

- يطرح أسئلة مثل "هل يجب على الناس الاحتفاظ بالأسرار؟"

- يصبح عدوانى أو يبدو غاضبًا دون سبب واضح

- يقول أن رأسه أو بطنه يؤلمه ولا يبدو أن هناك سببًا جسديًا

- يبدأ في رؤية الكوابيس ويعانى من إضطرابات النوم

- يصبح غير مهتم باللعب أو يتجنب أماكن أو أشخاصًا معينين

- اضطرابات الشهية

- يهمل دروسه بالمدرسة

- عدم الاهتمام بالعناية الشخصية والنظافة الشخصية

- يبدأ بالتصرف مثل الطفل الأصغر عمرا

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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