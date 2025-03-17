شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الهربس للأطفال منها بثور على الفم والان مع تفاصيل الخبر

قروح البرد هي بثور صغيرة حول الفم، يسببها فيروس الهربس البسيط، وتُسمى أحيانًا بثور الحمى، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الهربس للأطفال وأسبابه وطرق العلاج، بحسب موقع "سيدارز سيناي".

أعراض الهربس للأطفال

قد تختلف الأعراض قليلاً من طفل لآخر. قد لا تظهر أعراض على بعض الأطفال عند الإصابة الأولى بفيروس الهربس البسيط.

في حالات أخرى، قد يُصاب الطفل بأعراض شبيهة بأعراض الأنفلونزا الشديدة، بالإضافة إلى تقرحات في الفم وحوله. عندما تعود قروح البرد بعد الإصابة الأولى، عادةً ما تكون الأعراض أقل حدة. تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لقروح البرد ما يلي:

-بثور صغيرة أو مجموعة من البثور على الشفتين والفم، تكبر وتتسرب منها السوائل، ثم تُصبح قشورًا.

-وخز وحكة في الشفتين والفم.

-ألم في الشفتين والفم قد يستمر من 3 إلى 7 أيام.

-قد تُشبه أعراض قروح البرد أعراض الحالات الصحية الأخرى. تأكد من زيارة طفلك للطبيب لتشخيص حالته.

أسباب الهربس للأطفال

السبب الأكثر شيوعًا لقروح البرد هو فيروس الهربس البسيط 1 فيروس الهربس البسيط في قروح البرد مُعدٍ. يمكن أن ينتشر إلى الآخرين عن طريق التقبيل، أو مشاركة الأكواب أو الأدوات، أو مشاركة مناشف الوجه ، أو عن طريق لمس قرحة البرد قبل شفائها، كما يمكن أن ينتشر الفيروس إلى الآخرين قبل 24 إلى 48 ساعة من ظهور قرحة البرد.

بمجرد إصابة الطفل بفيروس الهربس البسيط، يصبح الفيروس خاملًا (كامنًا) لفترات طويلة ثم يمكن أن ينشط في أي وقت ويسبب قروح البرد مرة أخرى.

عادةً لا تستمر قروح البرد لأكثر من بضعة أيام، أو حتى أسبوعين. يمكن أن تُسبب الشمس الحارقة، والرياح الباردة، والمرض، والتوتر، والدورة الشهرية، أو ضعف جهاز المناعة، ظهور قروح البرد.

من هم الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الهربس؟

يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بقروح البرد إذا كان يعيش مع شخص مصاب بفيروس الهربس البسيط.

علاج الهربس للاطفال

يعتمد العلاج على أعراض طفلك وعمره وصحته العامة، كما يعتمد على شدة الحالة.

عدوى فيروس الهربس البسيط التي تُسبب قروح البرد هي عدوى تستمر مدى الحياة لذلك، لا يمكن القضاء عليها تمامًا من الجسم بالعلاج، ولكن قد يُساعد العلاج في تخفيف بعض أعراض قروح البرد ويساعد على شفائها في وقت أقرب.

قد يشمل العلاج الأدوية المضادة للفيروسات وأنواعًا أخرى من الأدوية الموصوفة. تعمل هذه الأدوية بشكل أفضل إذا بدأت في أسرع وقت ممكن بعد ظهور أول علامة على عدوى الهربس أو تكرارها.

عادةً لا تترك قروح البرد ندوبًا، وتستمر من 3 إلى 14 يومًا، حسب مدى انتشارها.