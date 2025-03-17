شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. إزاى تتجنب الإصابة بأدوار البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سيحدث انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتغير الطقس هذا يزيد من خطر إصابتك بنزلات البرد؛ اتبع هذه النصائح الوقائية، بحسب موقع ndtv.



هناك اعتقاد شائع بأن تغيرات الطقس قد تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد، إلا أن العلاقة المباشرة بين تغير الطقس وفيروس البرد غير مؤكدة، والسبب الرئيسي لهذا الاعتقاد الخاطئ هو الأنماط الموسمية لنزلات البرد والأنفلونزا.



خلال الأشهر الباردة، يميل الناس إلى قضاء وقت أطول في الداخل، ما يزيد من فرص انتشار فيروس البرد من شخص لآخر.



بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض مستويات الرطوبة في الشتاء إلى جفاف الممرات الأنفية، ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية.



يمكن أن تساهم هذه العوامل، بالإضافة إلى زيادة التعرض للبيئات المزدحمة مثل المدارس أو أماكن العمل، في زيادة انتشار نزلات البرد خلال المواسم الباردة.



يمكن أن يساعد اتباع استراتيجيات وقائية معينة في إدارة نزلات البرد الموسمية.



استراتيجيات وقائية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد مع تغير الطقس:

١. حافظ على رطوبة جسمك

على الرغم من برودة الطقس، من المهم الحفاظ على رطوبة جسمك بشرب الكثير من الماء. فالترطيب يساعد فى الحفاظ على صحة جهاز المناعة.

٢. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يُقوي النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن جهاز المناعة لديك، ركّز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون.

٣. اغسل يديك باستمرار

تنتشر فيروسات البرد والإنفلونزا بسهولة عبر الأسطح الملوثة. غسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل يُقلل من خطر الإصابة بنزلة البرد.

٤. احصل على قسط كافٍ من النوم

يُساعد النوم الجيد على تقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر مقاومة للعدوى. احرص على النوم لمدة 7-9 ساعات يوميًا. احرص على اتباع روتين صحي لنوم هانئ، ليس فقط لنوم أفضل، بل أيضًا لنوم هانئ.

٥. مارس الرياضة بانتظام

تُحسّن ممارسة الرياضة بانتظام الدورة الدموية، ووظيفة المناعة، والصحة العامة. مارس تمارين رياضية معتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

٦. تجنب الاتصال الوثيق بالمرضى

حاول تجنب الاتصال الوثيق بالمصابين بأعراض البرد. تنتشر الفيروسات بسهولة عن طريق العطس أو السعال أو التحدث.

٧. احمِ جهازك التنفسي

في الأماكن المزدحمة أو أثناء تقلبات الطقس، ارتدِ وشاحًا أو كمامة لحماية جهازك التنفسي من الهواء البارد والفيروسات المحتملة.

٨. حافظ على نظافة محيطك

نظف وعقم بانتظام الأسطح التي تُلمس كثيرًا، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل، للحد من انتشار الفيروسات.

٩. تحكم في مستويات التوتر

يُضعف التوتر المزمن جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلة البرد. مارس تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق والتأمل أو ممارسة أنشطة تساعدك على الاسترخاء.

مع ذلك، من المهم ملاحظة أن فيروس البرد نفسه هو الذي يسبب نزلات البرد، وليس تغيرات الطقس.

يحدث انتقال الفيروس عندما يتلامس الشخص مع فيروس البرد، عادةً من خلال قطرات الجهاز التنفسي من شخص مصاب.

