شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتعامل مع موجة الحر خلال صيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال الأسبوع الجارى قد تحتاج إلى اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة خلال الصيام، فمن الضروري اتخاذ احتياطات إضافية لضمان صحتكم وسلامتكم أثناء الصيام، وفيما يلى حسب موقع "vanguardngr" خمس نصائح لمساعدتكم على مواجهة موجة الحر خلال صيام رمضان.

ترطيب الجسم من السحور

الترطيب ضروري، خاصةً عند الصيام في الطقس الحار، ابدأ يومك بوجبة سحور تتضمن أطعمة غنية بالترطيب كالفواكه والخضراوات والزبادي، اشرب كمية وفيرة من الماء أثناء السحور، واستمر في الترطيب طوال ساعات الإفطار في رمضان.

احرص على شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض السوائل المفقودة خلال اليوم، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكريات، لأنها قد تُسبب الجفاف.

اختيار الوجبات الغنية بالماء

اختر أطعمة خفيفة ومغذية ومرطبة للسحور والإفطار، أضف الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار والبرتقال، إلى وجباتك للحفاظ على مستوى الماء في جسمك خلال صيام رمضان.

تناول أطعمة غنية بالبروتين، مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والبقوليات، لتشعر بالشبع والنشاط طوال اليوم، تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمملحة، لأنها قد تزيد من الشعور بالعطش وتجعل الصيام أكثر صعوبة في الطقس الحار.

ارتدى ملابس قطنية مريحة

تغلب على الحر بالبقاء منتعشًا ومريحًا خلال ساعات الصيام في شهر رمضان، ارتدِ أقمشة فضفاضة وجيدة التهوية، مثل القطن والكتان، تسمح بتدوير الهواء وتقلل من احتباس الحرارة، ابحث عن الظل أو ابقَ في المنزل خلال أشد أوقات النهار حرارةً لتجنب أشعة الشمس المباشرة والتعرض المفرط للحرارة.

استخدم المراوح أو مكيفات الهواء أو الكمادات الباردة لخفض درجة حرارة الجسم وتخفيف الحر، كما يمكن أخذ قيلولة قصيرة أو الراحة في مكان بارد ومظلل يساعد على الحفاظ على الطاقة ويمنع الإجهاد الحراري.

ممارسة النشاط البدني باعتدال

في حين أنه من الضروري البقاء نشيطًا خلال شهر رمضان، وخاصة مع صلاة التراويح والأنشطة الدينية الأخرى، فمن المهم أيضًا ممارسة الاعتدال، وخاصة خلال موجة الحر.

ومع ذلك تجنب الأنشطة البدنية الشاقة والتدريبات الخارجية خلال ساعات ذروة الحر، واستبدلها بتمارين خفيفة كالمشي والتمدد واليوغا في الأوقات الباردة من اليوم، استمع لإشارات جسمك وخذ فترات راحة عند الحاجة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف.

مراقبة الصحة وطلب الدعم

انتبه جيدًا لإشارات جسمك وراقب صحتك عن كثب طوال فترة الصيام، انتبه لأعراض الجفاف والإجهاد الحراري وضربة الشمس، مثل الدوخة والتعب وسرعة ضربات القلب والغثيان.