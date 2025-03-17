أسباب الإمساك لدى الأطفال بعمر الشهرين وعلامات الخطر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 10:28 صباحاً - في عمر الشهرين، عادةً ما يكون الجهاز الهضمي للطفل غير "مكتمل"، وقد يتبرز في بعض الأحيان بشكل أقل، حتى عمر 6 أسابيع تقريباً، فقد يتبرز معظم الأطفال حديثي الولادة حوالي 2-5 مرات يومياً، عادة بعد كل وجبة وبعد 6 أسابيع، عادة ما ينخفض التبرز.

ويمكن أن يكشف تكرار التبرز لدى الأطفال حديثي الولادة عن معلومات مهمة حول صحتهم العامة؛ لذا يمكن للأمهات فحص حفاضات أطفالهن بانتظام لمراقبة ما إذا كان الطفل يتلقى ما يكفي من حليب الثدي.. إليك وفقاً لموقع "بولد سكاي" كم مرة يتبرز الطفل حديث الولادة ولماذا من المهم مراقبة عدد مرات تبرز طفلك؟

كم مرة يتبرز الطفل حديث الولادة؟

إذا لم يتبرز طفلك لفترة طويلة، انتبهي إلى حالته المزاجية-الصورة من موقع AdobeStock

في أول 24 إلى 48 ساعة بعد الولادة، يفرز الأطفال حديثو الولادة مادة تسمى العقي. يحتوي هذا البراز السميك ذا اللون الأخضر الداكن أو البني على مكونات ابتلعها الطفل أثناء وجوده في الرحم.

وفي الأيام التالية، سيبدأ الطفل في التغوط والتبول بشكل أكثر انتظاماً بين سن 6 أسابيع و3 أشهر، عادة ما ينخفض عدد مرات التبرز؛ حيث يتبرز العديد من الأطفال مرة واحدة فقط في اليوم. وهذا عادة لا يشير إلى وجود مشكلة، طالما أن الطفل يحافظ على وزن صحي

يجب إذا لم يتبرز طفلك لفترة طويلة، الانتباه إلى حالته المزاجية؛ فإذا بدا الطفل أكثر انزعاجاً، وفقد شهيته، وكان برازه صلباً، فقد يكون مصاباً بالإمساك. تشمل علامات الإمساك لدى الأطفال النزيف الخفيف بعد التبرز، وعدم الرغبة في تناول الطعام، وتوتر الوجه عند التبرز، وقد يعاني الأطفال من الإمساك إذا كان برازهم يشبه الحبيبات الجافة الصلبة، ولا يتم امتصاصه في الحفاض.

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لماذا من المهم مراقبة عدد مرات تبرز طفلك؟

يعد أحد الأسباب الرئيسية لضرورة مراقبة التبرز لدى الطفل هو التأكد من حصوله على ما يكفي من الطعام؛ خاصة إذا كان طفلك يرضع مباشرة من الثدي؛ لأنه عادة ما يكون من الصعب عليك قياس الكمية التي يبتلعها طفلك.

سبب آخر لضرورة مراقبة حركات أمعاء الطفل هو التحقق من صحته العامة؛ حيث قد يشير البراز ذو اللون أو القوام غير المعتاد إلى وجود مشكلة صحية أساسية.

أسباب الإمساك عند الأطفال بعمر الشهرين

على الرغم من أن وتيرة التبرز لدى كل طفل يمكن أن تختلف وفقاً لحالته الصحية الفردية، إلا أنه من المهم أن نفهم بعض الأسباب التي تجعل الأطفال نادراً ما يتبرزون، مثل:

الجهاز الهضمي للطفل غير مكتمل

يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الطفل البالغ من العمر شهرين يواجه صعوبة في التبرز هو مشاكل الجهاز الهضمي للطفل خاصة عند الأطفال المبتسرين؛ حيث يتحرك الطعام بشكل أبطأ في الجهاز الهضمي، ولا يمكن امتصاصه بالكامل؛ لذلك يصبح براز الطفل جافاً وقاسياً.

أقل نشاطاً في الحركة

قد يواجه الطفل البالغ من العمر شهرين صعوبة في التبرز بسبب نقص التحفيز البدني اللازم لتحفيز حركات الأمعاء، وقد لا يفهم الأطفال العواطف بشكل كامل، ولكن يُعتقد أن التوتر الناتج عن البيئة المحيطة أو التغيرات في الروتين يؤثر أيضاً على جهازهم الهضمي.

قلة حليب الثدي

نقص تناول سوائل الجسم يسبب صعوبة التبرز-الصورة من موقع Freepik

السبب التالي الذي يجعل الطفل البالغ من العمر شهرين يواجه صعوبة في التبرز هو نقص تناول سوائل الجسم، ويمكن أن تؤدي الطريقة غير المناسبة للرضاعة الطبيعية إلى ابتلاع الطفل للكثير من الهواء الذي ينحبس داخل المعدة، ويتداخل مع عملية الهضم، ويجعل تناول حليب الثدي أقل من اللازم؛ فإذا لم تتم زيادة كمية كافية من حليب الثدي على الفور، فإن الجفاف عند الأطفال يمكن أن يتسبب في أن يصبح البراز جافاً وقاسياً، مما يجعل مروره صعباً.

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بعض الحالات الطبية

في بعض الحالات، قد تكون صعوبة التبرز عند الأطفال الذين يبلغون من العمر شهرين ناجمة أيضاً عن بعض الحالات الطبية مثل اضطرابات الأعصاب في الأمعاء، والاضطرابات المرتبطة بالحبل الشوكي، واضطرابات الغدة الدرقية، وغيرها من الاضطرابات الأيضية، ويمكن لبعض الحالات الطبية مثل قصور الغدة الدرقية، أو الاضطرابات الأخرى في الأمعاء أن تسبب صعوبات لدى الأطفال في التبرز؛ فإذا كنت تشكين في أن طفلك الصغير يعاني من هذه المشكلة، ولم تتحسن حالته بعد إجراء العلاجات الأساسية المختلفة في المنزل، فاستشيري الطبيب فوراً.

مرض هيرشسبرونغ

في حالات نادرة، قد يُصاب بعض الأطفال بعمر شهرين بمرض هيرشسبرونغ، وهو مرض نادر، وقد لا يتمكن جزء من القولون أو بأكمله من الانقباض بشكل صحيح، مما يتسبب في تراكم البراز المتصلب في الأمعاء.

علاج الإمساك لدى أطفال بعمر الشهرين

تعد إحدى الطرق للتعامل مع طفل يبلغ من العمر شهرين، ويعاني من صعوبة في التبرز، هي الاستلقاء على البطن، ويمكن للأمهات محاولة وضع الطفل على بطنه على مرتبة أو بطانية رقيقة مع الضغط الخفيف على المعدة لتحفيز نمو عضلات الأمعاء الغليظة على التحرك لطرد البراز المحتبس.

على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن قلة تناول حليب الثدي في الجسم يمكن أن يجعل حركات أمعاء الطفل صعبة ويصعب مرورها؛ لذلك يجب على الأمهات التأكد من أن احتياجات جسمهن من السوائل تظل كافية، وذلك من خلال تلبية احتياجات الطفل من حليب الثدي، ويجب أن يستهلك الأطفال من عمر 0 إلى 6 أشهر 700 مل من السوائل يومياً، إما من حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي.

يعد تحميم طفلك بالماء الدافئ أيضاً طريقة للتعامل مع طفلك الذي يعاني من صعوبة التبرز.

متى تصطحبين طفلك إلى الطبيب؟

إذا كنت لا تزالين تشعرين بالقلق بشأن وتيرة حركة أمعاء طفلك أو أنه لم يتبرز لأكثر من أسبوع، فاتصلي بالطبيب على الفور، ويمكن للطبيب إجراء فحص شامل لحالة الطفل الصحية والتحقق مما إذا كان يعاني من حساسية بروتين الحليب.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.