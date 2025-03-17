علامات الحساسية الغذائية عند الأطفال وكيفية علاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 10:28 صباحاً - تعد الحساسية الغذائية عند الأطفال هي اضطرابات هضمية تظهر بعد تناول طفلك لبعض الأطعمة؛ بسبب رد فعل الجهاز المناعي للجسم بعد تناولها، وإطلاقه لبعض المواد الكيميائية التي تسبب أعراض الحساسية.

على الجانب الآخر قد تتطلب الحساسية الغذائية التي تصيب طفلك لتناول العلاجًات الطارئة؛ حتى لا تتسبب في إصابة طفلك ببعض المضاعفات المحتملة كالوفاة، لذلك يجب استشارة طبيب الأطفال لمنع تفاقم أعراض الحساسية وتسريع الشفاء.

إليك وفقًا لموقع "هيلث" أسباب الحساسية الغذائية عند الأطفال، وأبرز أعراضها وكيفية علاجها.

أسباب الحساسية الغذائية عند الأطفال

تظهر أعراض الحساسية الغذائية عندما يتفاعل الجسم مع البروتينات-الصورة من موقع AdobeStock

يتمتع الجهاز المناعي لدى كل طفل بمقاومة مختلفة للطعام، ولكن الأطعمة التي غالبًا ما تسبب الحساسية تحتوي على بعض أنواع البروتينات، مثل الكازين ومثل اللبن، ويمكن أن يعاني الأطفال من الحساسية تجاه أحد هذين البروتينين أو كليهما.

على الجانب الآخر تظهر أعراض الحساسية الغذائية عندما يتفاعل الجسم مع البروتينات الضارة بالجسم، فقد تسبب بعض الأطعمة أعراض الحساسية الغذائية وتعد أبرز تلك الأطعمة هي: البيض، والقمح، وحليب البقر، والمأكولات البحرية، مثل الحبار وجراد البحر، والروبيان، والأسماك مثل التونة والسلمون وغيرها.

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أعراض الحساسية الغذائية عند الأطفال

التعرف على علامات الحساسية الغذائية قد يجعل التعافي من ردود أفعالها التحسسية أسهل وأسرع وتعد أبرز الأعراض كالتالي:

ظهور بقع حمراء أو طفح جلدي يشبه لدغات البعوض

يبدأ الطفل بالعطس والصفير

يشعر بألم في الحلق

الغثيان والقيء

صعوبة في التنفس

الشعور بالحكة في الجلد والفم

سرعة ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم

الإسهال

السعال

على الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن الأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب الاصطناعي سيكون لديهم أعراض تشمل:

فقر الدم بسبب نقص الحديد

إصابة الطفل بنزلة برد مزمنة

صعود حمض المعدة إلى الحلق بشكل متكرر

يحدث المغص المستمر لأكثر من 3 ساعات يوميًا في الأسبوع لمدة تصل إلى 3 أسابيع

يعاني الأطفال من فشل في النمو بسبب الإسهال وليس لديهم شهية

وجود الدم في البراز

يمكن إجراء اختبارات الحساسية باستخدام اختبارات وخز الجلد واختبارات الدم وغيرها من الإجراءات الطبية الضرورية. يمكن أن تحدث أعراض الحساسية هذه فورًا أو بعد أقل من ساعتين من تناول الطعام المثير للحساسية.

العلاج المناسب للحساسية الغذائية عند الأطفال

في الواقع لا يمكن التعافي من الحساسية، ولكن يمكن تقليل أعراضها وتكرارها فمع تقدم الأطفال في السن، سوف تنخفض الحساسية الغذائية لديهم، أو تختفي وتعد أسهل طريقة لعلاج الأطفال عند إصابتهم بالحساسية هي كما يلي:

الابتعاد عن مسببات الحساسية

أبعدي طفلك عن الأطعمة التي تسبب الحساسية، أما بالنسبة للتفاعلات التي تظهر بسبب الحساسية، هي الطفح الجلدي، ويمكن علاج الحساسية الغذائية فيمكن علاجها باستخدام المراهم لتقليل الحكة، وقد يساعد التعرف على أعراض الحساسية التي يعاني منها طفلك على العلاج بسرعة أكبر، فمن خلال فهم الأعراض، يمكنك معرفة نوع الحساسية التي يعاني منها.

على سبيل المثال، إذا أدركت الأم أن طفلها يعاني من الحكة بعد تناول بعض الأطعمة، على سبيل المثال مثل الجمبري، فيجب التوقف عن تناولها فورًا .

أما إذا كنت لا تعرفين ما هي العوامل المسببة التي تجعل طفلك يعاني من هذه الحساسية، فلا ضرر من استشارة الطبيب. يمكن للأطباء إجراء اختبارات الحساسية لتحديد مسببات حساسية الطعام التي يعاني منها طفلك.

بدائل للأطعمة

اضبطي كمية طعام طفلك-الصورة من موقع Freepik

بمجرد أن تعرفي أسباب حساسية طفلك، فقد حان الوقت لاختيار مكونات غذائية بديلة لتلبية الاحتياجات الغذائية لمسببات الحساسية لدي طفلك، يمكنك إعداد قائمة بقوائم بديلة للأطعمة التي تسبب الحساسية، واختاري أطعمة آمنة وذات قيمة غذائية عالية، واضبطي كمية الطعام وفقًا لاحتياجاتك لدعم نمو طفلك وتطوره.

على سبيل المثال، إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه البيض، فيمكن استبدال البروتين الموجود في البيض بالدجاج أو اللحم البقري.

أيضاً إذا تبين أن طفلك الصغير لديه حساسية من حليب البقر، يمكنك استشارة الطبيب للعثور على حليب بديل حتى يتمكن من تلبية احتياجاته الغذائية.

تنويع قائمة الطعام

يمكن للأمهات إعداد قوائم متنوعة من قائمة المكونات الغذائية الآمنة لطفلك الصغير على سبيل المثال، إذا كان لا يتناول الكثير من الخضروات، قدمي له المكسرات لتلبية احتياجاته من الفيتامينات والمعادن.

استشارة طبيب الأطفال

إذا تم تجاهل أعراض حساسية الطعام دون علاج مناسب، فقد يتأثر نموه، فإذا كنت تشكين في أن طفلك يعاني من حساسية تجاه الطعام، فيجب عليك استشارة الطبيب على الفور، وقد يقوم الطبيب بإجراء فحص الدم واختبار وخز الجلد لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من حساسية غذائية معينة أم لا، ومنع أيضًا ردود الفعل التحسسية الشديدة، وبدء العلاج باستخدام مضادات الهيستامين والستيرويدات، تحت إشراف الطبيب

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.