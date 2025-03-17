دراسة: ممارسة الرياضة القوية 5 دقائق يوميا تساعد فى خفض ضغط الدم

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كشفت دراسة أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة خمس دقائق فقط يوميًا يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

نظرة عامة على الدراسة

باحثون من جمعية القلب الأمريكية أجرت جمعية القلب الأمريكية (AHA) دراسة موسعة شملت أكثر من 10000 مشارك تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عامًا، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات:

أولئك الذين قاموا بممارسة خمس دقائق من التمارين الرياضية القوية يوميًا.

أولئك الذين مارسوا نشاطًا معتدلًا لمدة 30 دقيقة.

مجموعة مراقبة ليس لديها روتين منظم لممارسة التمارين الرياضية.

وعلى مدى ستة أشهر، أظهرت النتائج أن المشاركين الذين مارسوا خمس دقائق فقط من التمارين عالية الكثافة شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، مماثلًا لانخفاض ضغط الدم لدى المشاركين في مجموعة النشاط المعتدل.

وخلص الباحثون إلى أن فترات قصيرة من التمارين عالية الكثافة قد تُمثل بديلًا فعالًا للأفراد ذوي الوقت المحدود.

العلم وراء النتائج

التدريب المتقطع عالي الكثافة رُبطت تمارين HIIT، التي تتضمن دفعات قصيرة من التمارين القوية تليها فترات راحة قصيرة، بتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا للدراسة، فإن النشاط البدني القصير والمكثف يُحفّز تمدد الأوعية الدموية ويعزز مرونة الشرايين، مما يُقلل من مقاومة تدفق الدم.

التداعيات العملية

يُعد هذا البحث مُشجعًا بشكل خاص للأفراد الذين يجدون صعوبة في دمج التمارين الرياضية في حياتهم اليومية بسبب ضيق الوقت، فخمس دقائق فقط من الأنشطة القوية، مثل القفزات السريعة، أو الجري السريع، أو تمارين بوربي، قد تكون كافية لتحقيق فوائد صحية كبيرة، كما يُسلط الضوء على إمكانية تصميم برامج تمارين مُخصصة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كيفية البدء

إذا كنت تفكر في دمج التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق في جدولك اليومي، فإليك بعض النصائح:

ابدأ ببطء: إذا كنت جديدًا في ممارسة التمارين الرياضية، ابدأ بأنشطة ذات كثافة متوسطة ثم قم بزيادة الكثافة تدريجيًا.

اختر التمارين المناسبة: يمكن أن يكون الجري مع رفع الركبة إلى أعلى، أو تمرين البيربي، أو حتى صعود السلالم فعالاً.

الحفاظ على الاتساق: الاتساق هو المفتاح؛ حاول أن تجعل هذا عادة يومية.

مراقبة التقدم: تتبع ضغط دمك لمراقبة التغييرات بمرور الوقت.

التحذيرات والاعتبارات

مع أن نتائج الدراسة واعدة، إلا أنه من الضروري التعامل بحذر مع التمارين الرياضية عالية الكثافة، خاصةً للأفراد الذين يعانون من حالات صحية سابقة.

ويُنصح بشدة باستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء بأي برنامج تمارين رياضية مكثفة، بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل نمط حياة مثل إدارة الإجهاد ويلعب النظام الغذائي ونوعية النوم أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم.

