شكرا لقرائتكم خبر عن لأسنان بيضاء ونظيفة.. 5 عادات بسيطة هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

الابتسامة المشرقة ليست مجرد ميزة جمالية، بل هي انعكاس لصحة الفم الجيدة والصحة العامة، الحفاظ على أسنان نظيفة وبياضها لا يتطلب روتينًا معقدًا أو علاجات باهظة الثمن، اتباع بعض العادات البسيطة يُحدث فرقًا كبيرًا.

فيما يلى حسب موقع "onlymyhealth"، خمس خطوات عملية، مدعومة بدراسات، لمساعدتك على الحصول على ابتسامة مشرقة.

1. استخدم الفرشاة مرتين يوميًا باستخدام التقنية الصحيحة

يُعد تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا أساسًا لصحة الفم. تتضمن التقنية الصحيحة إمساك فرشاة أسنانك بزاوية 45 درجة على اللثة، واستخدام حركات دائرية لطيفة لتنظيف جميع أسطح الأسنان.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث طب الأسنان أن الأشخاص الذين ينظفون أسنانهم مرتين يوميًا قلّ لديهم خطر تسوس الأسنان بنسبة تقارب 40%، يُضيف استخدام معجون أسنان بالفلورايد حماية إضافية بتقوية مينا الأسنان ومقاومة التسوس، بالإضافة إلى ذلك، تجنّب تنظيف الأسنان بقوة، لأنه قد يُؤدي إلى تآكل مينا الأسنان ويُسبب حساسية مع مرور الوقت.

2. دمج استخدام خيط تنظيف الأسنان في روتينك

غالبًا ما يُغفل استخدام خيط تنظيف الأسنان، مع أنه ضروري لإزالة بقايا الطعام والبلاك من المناطق التي لا تصل إليها فرشاة أسنانك، لا يقتصر دور خيط تنظيف الأسنان المنتظم على الوقاية من أمراض اللثة، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على بياض الأسنان عن طريق إزالة البقع الناتجة عن بقايا الطعام.

تُشير دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي إلى أن استخدام خيط الأسنان يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة بنسبة 67%. ولتسهيل الأمر، يُنصح باستخدام أعواد خيط الأسنان أو فرشاة تنظيف ما بين الأسنان، خاصةً إذا كان استخدام خيط الأسنان التقليدي مُرهقًا.

3. الحد من الأطعمة والمشروبات المسببة للبقع

بعض الأطعمة والمشروبات، مثل القهوة والشاي والنبيذ الأحمر والتوت، قد تترك بقعًا على أسنانك مع مرور الوقت. مع أن تجنبها تمامًا أمرٌ غير واقعي، إلا أنه يمكنك تقليل تأثيرها بالمضمضة بالماء فورًا بعد تناولها.

كشفت دراسة نُشرت في مجلة Clinical Oral Investigations أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام يعانون من بقع أكثر وضوحًا، لكنهم يخفّضونها بشكل ملحوظ باتباع عادات نظافة الفم السليمة. كما أن استخدام القشة لشرب مشروبات مثل القهوة المثلجة أو الشاي يُساعد على الحد من ملامسة الأسنان، مما يمنع تغير لونها.

4. حافظ على رطوبة جسمك ومضغ العلكة الخالية من السكر

شرب الماء ضروري لصحة الفم، إذ يساعد على إزالة بقايا الطعام ومعادلة الأحماض التي تنتجها البكتيريا. كما أن مضغ العلكة الخالية من السكر يحفز إنتاج اللعاب، الذي ينظف الأسنان بشكل طبيعي ويمنع جفاف الفم.

وفقًا لبحث نُشر في مجلة طب الأسنان السريري ، فإن مضغ علكة خالية من السكر بعد الوجبات يُقلل من تراكم البلاك ويمنع تسوس الأسنان. ابحث عن علكة تحتوي على إكسيليتول، وهو مُحلي طبيعي يُحارب البكتيريا ويُعزز صحة الفم.

5. قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام

فحوصات الأسنان الدورية والتنظيف الاحترافي ضروريان للحفاظ على أسنان نظيفة وبياضها. يستطيع أطباء الأسنان إزالة البقع العنيدة وتراكم الجير الذي قد يغفل عنه التنظيف بالفرشاة والخيط بانتظام.

توصي مجلة طب الأسنان البريطانية بزيارة طبيب أسنان كل ستة أشهر للحفاظ على صحة فموية مثالية. كما تتيح الفحوصات الدورية الكشف المبكر عن مشاكل محتملة، مثل تسوس الأسنان أو أمراض اللثة، والتي قد تؤدي في حالات أخرى إلى مشاكل أكثر خطورة.

