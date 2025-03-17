لماذا يجب أن يستعد الأب والأم للفصل الرابع من الحمل؟

تعريف الفصل الرابع من الحمل

حامل في شهور متقدمة

اعلمي أن الفصل الرابع من الحمل يُقصد به الفترة التي تمتد من تاريخ ولادة المولود إلى حوالي اثني عشر أسبوعاً بعد تاريخ ولادته أي ثلاثة أشهر؛ حيث إن مرحلة الحمل نفسها تنقسم إلى ثلاثة فصول، وكل فصل عبارة عن ثلاثة أشهر، فالفصل الرابع هو الفترة التي تلي الولادة حتى يكمل المولود شهره الثالث، وهي فترة صعبة بالنسبة للأم وفيها من المشقة ما يشبه متاعب الحمل، وفيها أحاسيس عند المولود تشبه أحاسيسه في مرحلة الحمل؛ ولذلك تم إطلاق مسمى الفصل الرابع من الحمل عليها.

لاحظي أن الفصل الرابع من الحمل يعد فصلاً صعباً وحساساً للأم والمولود، ويعرف بأنه فصل محاولة التكيف؛ حيث تحاول الأم التكيف مع إحساس الأمومة وواجباتها فيما يحاول المولود التكيف مع العالم الخارجي؛ حيث يظل معتقداً بأنه لا زال في رحم أمه حيث الأمان والاستقرار، فيظل شعور الخوف والبكاء ملازمين له بعد ولادته وخروجه من المستقر المكين الذي عاش فيه.

خطوات تساعدك على تجاوز الفصل الرابع مع مولودك

التقميط الصحي للمولود في الفصل الرابع من الحمل

اعلمي أن مولودك يشعر بحنين جارف للفترة التي قضاها في الرحم، ولذلك فهو يفتقد شعور الاحتواء الذي يجعل لديه شعور أن أعضاءه متقاربة ومنكمشة، ولذلك فعليك أن تستخدمي ما يُعرف بالتقميط الصحي والذي لا يعني بالطبع أن تشدي ساقي المولود وتقومي بربطهما، فهذه الطريقة تؤدي إلى حدوث أذى في مفصلي الوركين، ولكن التقميط يعني أن يكون المولود حراً، ولكن في نفس الوقت تقومين بلف جسمه بغطاء أو مفرش رقيق وناعم بحيث يحتوي كل جسمه ويخفيه ولا يبقى ظاهر منه سوى منطقة الرأس.

احرصي على تقميط طفلك بطريقة اللف وليس الربط؛ لأن التقميط بالربط لا يوفر للمولود جو الرحم على عكس من لفه بغطاء يتم تغييره، ويجب أن تعرفي الطرق الصحيحة لتقميط الرضيع وقد لوحظ أن المولود يحب أن يبقى في غطاء قد تم لفه به بمجرد نزوله من الرحم، ويسكت ويهدأ حين يتم لفه به لأنه يشم رائحة الرحم به، وقد تقوم بعض الأمهات بالاحتفاظ بهذا الغطاء حتى تمر مرحلة الفصل الرابع تماماً.

التواصل والتلامس بين المولود والأم في فصل الحمل الرابع

تواصل الأم مع المولود

اهتمي بملامسة جلد مولودك بحيث يلامس جلدك، وذلك بمجرد نزوله من الرحم، ففي هذه اللحظة أنت تحققين لطفلك علاقة روحانية مميزة تساعده على أن يقبل على الرضاعة الطبيعية منك، وحيث إن تأخير وضع المولود على صدر أمه أو بقربها يؤدي لعدم نجاج الرضاعة منها إضافة لأن وجود الطفل بجوار الأم أو وضعه بين ساقيها بعد الولادة يعجل بنزول المشيمة.

اعلمي أن الملامسة بينك وبين طفلك خلال الفصل الرابع من الحمل تحقق أيضاً شعور الطفل بالأمان والاستقرار؛ لأن لديه حنيناً دائماً للعالم الذي كان فيه، والقرب منك يساعده على بدء خطوات التكيف للعيش خارج الرحم، ولكن لا تتوقفي عن التواصل معه بكل الطرق ومنها الحديث معه والنظر في وجهه والتبسم والمداعبة والغناء له وقراءة القصص؛ لكي تسهمي في نقله من عالم إلى عالم بسلام.

الرضاعة الطبيعية خلال الفصل الرابع من الحمل

اعلمي أن الرضاعة الطبيعية تُعد من الطرق التي تساعد المولود؛ لكي يتكيف مع العالم الخارجي بحيث إن قربك منه خلال فترة الرضاعة يُشعره بالحب والحنان والأمان، ولذلك فعليك لكي تنجح هذه الخطوة التي تحقق التكيف لمولودك أن تعتني بشكل خاص بحلمتي الثدي وذلك خلال مرحلة الحمل، وحيث إنك يجب أن تعرفي كيف تستعدين للرضاعة الطبيعية خلال مرحلة الحمل؟ وأولى الخطوات أن تقومي بتدليك حلمتي الثدي بزيت الزيتون وشد الحلمة للخارج بواسطة أصبعين برفق عدة مرات يومياً؛ لكي تحمي مولودك من مشكلة الحلمة الغائرة التي تعد من أهم مشاكل الرضاعة الطبيعية التي تؤدي إلى فشلها.

انتهزي فرصة فترة الرضاعة لكي تكوني متفرغة لمولودك تماماً؛ لأنك لا تقومين بعملية آلية وحيث إن المولود يكون بحاجة للانفراد بك ويُقبل على الرضاعة حين يكون هناك خصوصية لك وله؛ ولذلك يجب أن تكوني في مكان هادئ وبإضاءة مناسبة حين تقومين بإرضاعه، كما أن الإمساك بكف الرضيع خلال الرضاعة وتدليك أجزاء ظاهرة من جسمه يعزز من الترابط بينكما، ويقلل من شعوره بالخوف والقلق من عالمه الجديد.

طلب المساعدة من الأب خلال الفصل الرابع من الحمل

أب يحمل مولوده

احرصي على أن يحمل الأب طفله المولود حديثاً عدة مرات يومياً؛ لأنه من الضروري أن تقومي بطلب المساعدة من الأب؛ لكي لا تشعري بالتعب والانهيار وفقدان الطاقة خاصة إذا ما كنت أماً للمرة الأولى؛ ولذلك فمن خطوات التكيف لطفلك الجديد ودمجه مع العالم الخارجي أن تربطيه بشخص آخر غيرك خلال الشهور الأولى من عمره؛ لكي تستطيعي أن تهتمي بنفسك خاصة أنك بعد الولادة تكونين متعبة ومرهقة نفسياً وجسدياً وبحاجة لبرنامج عناية خاص على الرغم من تفرغك للعناية بالمولود.

اهتمي بنفسك وتغذيتك في الوقت الذي تعهدين بالمولود لأبيه؛ حيث إن الأب يساعد الطفل على تطوير لغته من خلال التواصل معه وتكرار الحديث وطرح الأفكار والأحلام الجميلة على مسامعه، فيجب أن تهتمي بتغذيتك ونظافتك الشخصية ومراقبة أي تغيرات قد تصيبك خلال فترة النفاس خصوصاً، والتوجه إلى الطبيب في حال ملاحظتك لأي عرض غير طبيعي مثل ارتفاع درجة حرارة جسمك، وكذلك حدوث نزف غير طبيعي، بالإضافة إلى اهتمامك بتغذيتك لتعويض ما فقده جسمك خلال فترة النفاس، والحصول على مكملات غذائية خاصة بالمرضعات من أجل تعزيز صحتك وخاصة تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر، مما يُحسن من نفسيتك ويحميك من الإصابة بما يُعرف باكتئاب ما بعد الولادة.

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 08:53 صباحاً - قرر العلماء والمختصون عدم إهمال الفترة التي يمضيها الإنسان في رحم الأم، وقد احتسبوا بالفعل ما يقرب من ثلاثة أرباع السنة كعمر مضاف للإنسان، وحين فعلوا ذلك فقد تم تقسيم مرحلة الحمل إلى ثلاثة أقسام أو فترات، وأُطلق على كل قسم مسمى "فصل"، ولذلك ففصول الحمل الثلاثة يجب أن يلحق بها فصل رابع، ولكنه يكون بعد الولادة مباشرة.يجب أن تولي الأم اهتماماً خاصاً لمولودها في فصل الحمل الرابع واتباع عدة نصائح يفيدها كثيراً. ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة لاما سعيد؛ حيث أشارت إلى تعريفونصائح هامة للتعامل معه مثل؛ الاهتمام بالتقميط الصحي وكذلك ملامسة الجلد للجلد والرضاعة الطبيعية وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: متى يبدأ دور الأب في التربية؟ و17 توصية للأب الداعم*ملاحظة من «الخليج 365 نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.