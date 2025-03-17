أدعية رمضان قصيرة وبسيطة شجعي طفلك على حفظها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 08:53 صباحاً - الطفل بطبيعته التي خلقه الله -تعالى- عليها يهوى التقليد والمحاكاة لمن حوله، ولا سيما الوالدَين؛ لذا كان إيجاد القدوة الحسنة التي تتَّصف بالأخلاق الكريمة لها أثر عظيم في تعليم أطفالك الأدعية.

لكن لا تتصوري أن طفلك سيردد الدعاء الطويل؛ فكوني صبوراً معه، وعلِّميه ترديد هذا الأدعية القصيرة خلال أيام رمضان، وبالنسبة إلى أطفالك الصغار، يمكنك أخذ مقطع من الدعاء وتحفيظهم إياه.

«الخليج 365 وطفلك» تعرض عليك مجموعة من الأدعية القصيرة للأطفال، انتقي منها ما يناسب مقدرة طفلك.

اللهم أعني فيه على صيام رمضان وقيامه.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع، ونفس لا تشبع.

اللهم اجعل الحياة زيادةً لي في كل خير

اللهم أَصْلِح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم اجعل الحياة زيادةً لي في كل خير، واجعل الموت راحةً لي من كل شر.

اللهم اهدِني وسدِّدني، اللهم إني أسألك الهدى والسدَاد.

اللهم يا مصرف القلوب، صرِّف قلوبنا على طاعتك.

اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأَجِرْنا من خِزي الدنيا وعذاب الآخرة.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

رب اجعلني لك شكَّاراً، لك ذكَّاراً.

ربي أعنِّي ولا تُعِنْ علي، وانصرني ولا تنصر علي.

رب اجعلني لك شكَّاراً، لك ذكَّاراً، لك مِطْوَاعاً.

اللهم تقبَّل تَوْبَتِي، واغسِل حَوْبَتِي، وأَجِبْ دَعْوَتِي، وثَبِّتْ حُجَّتِي.



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اللهم اغفر لي ذنبي كله، أوله وآخره، وعلانيته وسره.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة العدو، وشماتة الأعداء.

اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

اللهم اغفر لي جِدِّي وهَزْلي، وخطأي وعَمَدِي، وكل ذلك عندي.

اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني.

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واكتبني من عتقائك فيه يوم الدين، يا غفور، يا رحيم.

اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان.

اللهم اجعل لي نصيباً من كل خير تُنْزِل فيه، بكرمك يا أجود الأجودين.



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كيفية تحفيظ الطفل الأدعية في رمضان

كيفية تحفيظ الطفل الأدعية في رمضان

يلقن الطفل في الثالثة والرابعة أذكار الصباح والمساء والنوم والطعام والشراب ، وسماع الطفل للأذكار ، وحفظه لها وممارستها ، ربط وثيق لروحه بالله عز وجل، وهذا يعلمه الدعاء بشكل سليم، لكن اتبعي الخطوات الآتية:

علميه ألا يتردد في الدعاء، بل يجزم رغبته ويقولها.

أن يرفع يديه بالدعاء ويتجه ناحية القبلة.

أن يستفتح دعاءه بحمد الله وتسبيحه والثناء عليه بذكر نعمه على الإنسان، ثم يُصلي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم يُتبع ذلك الحاجة التي يرغب بتحقيقها.

أوصي طفلك بالطهارة قبل الدعاء.

علميه ذكر الله بأسمائه الحسنى.

إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، وعدم استعجال الإجابة.

شجعي طفلك على كتابة الدعاء وتكرار هجاء حروفه.

اروي لطفلك قصة عن الدعاء.

اشتري صوراً لأطفال يدعون، وشجعي طفلك على تلوينها.

أنشودة الدعاء

يَا إِلَهِــي يَا إِلَهِــــي ** يامُجِيبُ الدعَوَاتِ

اجْعل اليوْمَ سعيــــدًا ** وكَثِيرَ البَركاتِ

واملأ الصّدْر انْشراحًا ** وَفمِي بالبَسَمَاتِ

وأعِنّي في درُوسي ** وأداءِ الواجباتِ

وأنِرْ عقلي وقَلْبي ** بالعُلومِ النّافِعَاتِ

واجْعَل التوفيقَ حظّي**ونَصيبي في الحياة

هل تحفظين أدعية رمضانية قصيرة

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص