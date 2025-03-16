شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات احرص عليها وأخرى تجنبها حتى نهاية شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

ونحن في النصف الثانى من شهر رمضان الفضيل وأيامه المباركة، عليك بالاهتمام بترطيب جسمك والاستعانة بالمشروبات والمأكولات الصحية التي تحسن من صحتك.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع أون ماي هيلث الطبي، فهناك مجموعة من المشروبات التي يجب الحفاظ على تناولها حتى نهاية الشهر، وأخرى عليك تجنبها تماما.

مشروبات صحية احرص عليها

من أهم المشروبات الصحية التي يجب الحرص على تناولها:

المياه المضاف إليها بعض بذور الشيا، فهو مشروب مغذي وطبيعي ويحتوي على الألياف وأحماض الأوميغا ومضادات الأكسدة، كما أنه يعزز الشعور بالشبع ويوفر دفعة كبيرة من الطاقة.

عصير البطيخ الغني والصحي الذي يعزز الترطيب العالي ومضادات الأكسدة الصحية ومقاومة الالتهابات، كما أنه يحتوي على نسب عالية من المياه، كما أنه خيار ممتاز لارواء العطش وتجديد العناصر الغذائية في الجسم.

اللبن الرائب أحد أهم المشروبات الصحية التي تطعم صحة الأمعاء وغني بالبروباتك وتساعد على الهضم وتخفف الشعور بالحموضة ومبرد ومنعش، كما يمكن إضافة بعض النكهات إليه لتناوله بشكل جيد مثل النعناع على سبيل المثال.

مشروبات يجب تجنبها

من المشروبات التي يجب تجنبها وفقا للتقرير:

المشروبات السكرية بكل أنواعها المضاف إليها السكر بكل أنواعه.

المشروبات الغازية بكل أنواعها.

عصائر الفاكهة المضاف إليها الكثير من السكر أو الألوان.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين خاصة إذا كانت مركزة مثل مشروبات الطاقة.

مشروبات الشاي والقهوة بشكل مبالغ فيه، أما المعتدل منها فهي صحية.

المشروبات سالفة الذكر قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، كما أنها تزيد الشعور بالعطش والجوع وتزيد من فرص الجفاف في الجسم وتؤثر على مستوى الطاقة في الجسم بشكل عام بالسلب.