شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 عصائر للحفاظ على ترطيب جسمك بين الفطار والسحور والان مع تفاصيل الخبر

الفاكهة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمنا للحفاظ على صحته خلال الأشهر الدافئة، ويُعدّ تناولها كعصائر منعشة طريقة رائعة لتعزيز تناولك للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تُسهّل الهضم وتُقوّي المناعة، اختر من بين هذه المشروبات الطبيعية لإرواء عطشك والتغلب على الحر، وفقًا لموقع "news18".

بطل الترطيب.. عصير البطيخ

البطيخ، وهو غذاء صيفي اقتصادي، غني بالماء والإلكتروليتات والألياف، قاوم حرارة الصيف بتناول شرائح البطيخ أو كوب من عصير البطيخ البارد.

عصير البرتقال مصدر قوي لفيتامين سي

يشتهر البرتقال بغناه بفيتامين سي، وهو مصدر غنيّ بفيتامين سي، وهو مقوى للمناعة، كما أن محتواه المائي يجعل عصير البرتقال خيارًا رائعًا للحفاظ على ترطيب الجسم وانتعاشه طوال اليوم.

عصير الأناناس

على الرغم من نكهته الحلوة واللاذعة، يُعتقد خطأً أن الأناناس يرفع حرارة الجسم، في الواقع، يتميز الأناناس بخصائص مُبرّدة ومحتوى جيد من الماء، مما يجعله مُرطبًا ومُخفّضًا للحرارة.

عصير المانجو

المانجو مرادف للصيف، حيث تقدم مصدرًا لذيذًا للفيتامينات A و C. استمتع بكوب من عصير المانجو ليس فقط لإرواء عطشك ولكن أيضًا لتعزيز صحة البشرة.

مشروب الإلكتروليت الطبيعي.. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند الطازج، المتوفر على مدار السنة، يُعدّ مُروِّيًا ممتازًا للعطش، خاصةً في فصل الصيف، فهو غني بالبوتاسيوم، ويُعوِّض الجسم عن فقدان الأملاح، ويُساعد في مُكافحة آثار الحر.

مُعزز مضادات الأكسدة: عصير التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وتحمي من حرارة الصيف، اختر عصائر الفراولة أو التوت الأزرق أو توت العليق المنعشة لصيف منعش ومرطب.

