شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. إزاى تدعمى موهبة ابنك بعد مشاجرة عايشة بالمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

وقعت مشاجرة خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، مشاجرة بين عايشة "دنيا سمير غانم" وبين عدد من أمهات زملاء ابنها عمر "سليم مصطفى"، أثناء مشاركته في عرض مسرحى داخل المدرسة.

وحاولت عايشة مساعدة ابنها عمر على تذكر الحوار الخاص به في المسرحية، ما جعلها تصعد على خشبة المسرح لتسانده، الأمر الذى أدخلها في مشاجرة كبيرة مع أمهات أخرين.

وحاولت عايشة دعم موهبة ابنها، لكن الأمر أدى إلى إفشال العرض المسرحى، لذلك يوجد عدد من النصائح لمساعدة الطفل على إظهار مواهبه بطريقة صحيحة.

كيف تساعدى طفلك على إظهار موهبته؟

وفقا لموقع "Humanium" أن الأطفال الموهوبون هم من يتمتعون بقدرات خاصة في الفنون الإبداعية، مثل الموسيقى والفنون، والدراما، والرقص، كذلك بالألعاب الرياضية.

وغالبًا ما يكتشف المعلمون وأولياء الأمور مواهب الطفل في سن مبكرة. ومع ذلك، لا توجد طريقة واحدة يمكن إتباعها لمساعدة جميع الأطفال على النجاح، لكن يوجد عدد من النصائح للمساعدة في ذلك الأمر، على رأسها:

عدم الضغط على الأبناء

على عكس الاعتقاد السائد، ليس من الضروري أن يشارك الأطفال في أنشطة متعددة ليصبحوا مبدعين، في كثير من الأحيان، يميل الآباء إبقاء الأطفال طوال الوقت في أنشطة مختلفة، مما يمثل ضغطا على الطفل.

المجاملة واللطف مع الطفل

يمكن منح الأطفال مساحة للتعبير عن مواهبهم عن طريق التعامل معه بطريقة مرنة، من خلال استخدام المجاملات اللطيفة والإشارة إلى صفات الطفل الجيدة، مما يساعد الأطفال على اكتساب الثقة بأنفسهم .

التوازن في منح الطفل المكافآت

من المهم أن يمنح الوالدين المكافآت للطفل بشكل متوازن، حتى لا يربط الأطفال بين الإبداع والموهبة وبين الحصول على المكافآت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ، عمر الشناوى، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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