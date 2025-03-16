شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور.. "حمام محشى وكوارع" اعرفى مواصفات اللانش بوكس الصحى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور، انفعال عايشة "دنيا سمير غانم" على أولادها عمر وكارما بسبب تكاسلهما عن ارتداء ملابس المدرسة، ما جعلها تتوتر بسبب خوفها من التأخر عن موعد بدء اليوم الدراسى.

ووسط محاولات عايشة لإنقاذ الموقف، يطلب منها ابنها عمر "سليم مصطفى" أن تحضر له لانش بوكس يحتوى على حمام محشى مثل زميله في الفصل، والذى أحضر كوارع باليوم السابق.

ويعتبر تحضير اللانش بوكس أمرًا محيرًا للأمهات، بسبب رغبتهم في تحضير وجبة صحية ومشبعة للطفل خلال يومه الدراسى، وفى الوقت نفسه يكون جاذبا للطفل بحيث لا يشعر بالممل من تناول نفس الأطعمة كل يوم.

نصائح لتحضير لانش بوكس صحى للطفل

ووفقًا لموقع "The Nutrition source " فإن الطريقة الصحيحة لتحضير اللانش بوكس تشجع الطفل منذ سن صغيرة على تناول الطعام الصحى، كذلك يساعد التنوع في تحضيره على عدم عزوف الطفل عن تناول محتوياته مقابل الإعتماد على الحلوى والأطعمة الجاهزة غير الصحية، و يوجد عدد من الإرشادات التي تساعد على تحضير لانش بوكس صحى ولذيذ للطفل، وهى:

تقسم العلبة بشكل متوازن

لتحضير لانش بوكس متوازن للطفل، يفضل تقسيم محتويات العلبة بحيث تحتل الفواكه أو الخضروات نصفها، وربع للحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل، والربع الأخر من البروتينات الصحية مثل البيض أو الزبادى أو البقوليات.

تقطيع الطعام بشكل جاذب للطفل

من الأفضل تقطيع الخضروات والفاكهة بشكل جاذب ويسهل على الطفل تناوله، مثل تقطيع االخيار والجزر على شكل أعواد، أو الموز أو التفاح على شكل شرائح.

الاهتمام بالمياه

الطعام الصحى يتطلب أيضا شرب كميات كافية من المياه، لذلك يجب إرسال زجاجة مياه مع الطفل ويفضل أن تكون قابلة لإعادة التعبئة، حتى يقوم بملىء الماء مرة أخرى.

اجعلى طفلك يشارك في تحضير الوجبة

مشاركة الطفل في تحضير وجبته يشجعه بنسبة كبيرة على تناولها، لذلك يمكن أن يشارك الطفل في غسل الفاكهة أو الخضروات ووضعها داخل العلبة الخاصة به.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر..

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