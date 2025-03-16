شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي .. حيل وخطوات نفسية للتخلص من الإدمان على طريقة فرحات والان مع تفاصيل الخبر

مع انتهاء مسلسل إخواتي بطولة كل من نيللي كريم وكندا علوش وروبي وباقة من النجوم، ظهر زوج كنده علوش "فرحات التربي" مؤكدًا تخلصه من الإدمان وبدء مرحلة جديدة في حياته، لينتهي المسلسل في حلقاته الخامسة عشرة.

قصة مسلسل إخواتى

ناقش مسلسل إخواتي على مدار 15 حلقه بشكل كوميدي لطيف علاقه أربعة من الأخوات ومساعدتهن لبعضهن البعض، في ظل الكثير من الملابسات والمشكلات التي يقعن فيها.

خطوات التعافي من الإدمان وحيل سهلة للتخلص منه

ذكرت تقارير نشرت في موقعي هيلب جايد، وهيلث الطبى، أن الإدمان على المخدرات يجب أن تعي أنه ليس عيبًا في شخصيتك أو علامة على ضعفك، ويمكن التغلب عليه من خلال قوة الإرادة، ويمكنك التعافي بكل سهولة وهو أمر غير مستحيل، يجب أيضًا أن تحصل على العلاج والدعم المناسبين، فا يجب عليك أولا الإقرار بوجود مشكلة ثم البدء في التعافي.

مجموعة خطوات نفسية هامة للتعافي من المخدرات

- بعض الحيل النفسية وتغيير أنماط التفكير من شأنها أن تساعدك في التعافي من الإدمان والتخلص منه.

- ناقش خطتك للتخلص من الإدمان مع عائلتك وأصدقائك ورغبتك الشديدة في الأمر مما يجعلك تشعر بالدعم العاطفي والنفسي والاجتماعي.

- تحدي أفكارك السلبية ورغباتك الشديدة وتذكر الآثار الإيجابية لتوقفك عن تناول المواد المخدرة وتحسن حياتك بشكل كبير.

- هذه الفكرة الإيجابية سوف تجعلك راغبا دائما في التخلص من الإدمان.

- كانخرط في نشاطات مشتته للانتباه، اذهب إلى أماكن جديدة، انغمس في هوايات، مارس رياضات مختلفة.

- بمجرد أن تهتم بشيء آخر سوف يتشتت انتباهك.

- مارس هواية قديمة أو جرب هواية جديدة، الهم خيالك بشيء جديد يشتت انتباهك بشدة.

- مارس رياضة بشكل منتظم وقوي وحاد.

- ذكر نفسك على الدوام بقائمة من فوائد إقلاعك عن الإدمان، أهمها تحسين صحتك الجسدية وتحسين علاقتك بالآخرين، العشاء بشكل أفضل والمساعدة على النوم بشكل أفضل وتحسين مظهرك وتحسين صحتك.

ابتعد عن المحفزات الخاصة بك

- ابتعد عن الأماكن والأصدقاء وعوامل التوتر التي كانت على الدوام تسبب لك الرغبة في الإدمان.

- حدد قائمة أهداف على المدى الطويل والقريب، على سبيل المثال سوف أكون خاليا من المخدرات في خلال ثلاث أسابيع، سوف أعيد بناء علاقاتي الأسرية والاجتماعية في خلال سنة، على سبيل المثال.

- كافئ نفسك كلما حددت هدفا ونجحت فيه، بالذهاب إلى السينما، على سبيل المثال.

- التخطيط لعطلة مثالية مع أصدقائك.

- حافظ على الدعم النفسي وتلقي والتزم بالعلاج النفسي والسلوكي بشكل دائم.

- حفز نفسك وساعد نفسك على التمتع بصوره للذات جيدة، لا تنظر لنفسك نظر سلبيه.

- احط نفسك بالداعمين والمساعدين لك خلال رحلتك.

- حدد خطة العلاج السليمة وفقا للمختصين وبالتعاون التام معهم لكي يتابعوك متابعة جيدة.

- وهناك مجموعة من الخطط العلاجية والخيارات التي تختار الأفضل فيها بالتعاون مع طبيبك:

- التوقف المفاجئ عن المواد المخدرة دون أي مساعدة أو دعم خارجي.

- الاستشارة وتغيير نمط الحياة