أمانة منطقة الباحة تنفذ أكثر من 4360 زيارة تفتيشية صحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كثفت أمانة منطقة الباحة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والتجارية؛ لضمان سلامة الغذاء ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية، بما يتماشى مع تزايد الإقبال على الأسواق خلال شهر رمضان.

وتضمنت الجولات الرقابية 4360 زيارة تفتيشية صحية, خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي, أسفرت عن تحرير 139 مخالفة للإجراءات الصحية، و 13 إنذارًا، وإغلاق 16 محلًا.

ودعا أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط، الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية 940.

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