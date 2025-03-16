شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمرى.. بعد مواجهة روجينا وصديقتها.. ما هو "داء السرقة" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حسبة عمرى، المذاع على قناة DMC وWatch it الرقمية، ضبط هند "روجينا" لصديقتها سالي تسرق مشغولات من بازار داخل النادى، وكذلك هاتفها المحمول.

وأكدت لها هند "روجينا"، أنها تعاني من داء السرقة ويجب عليها أن تتلقى العلاج، حتى لا يتفاقم الأمر ويتم فضحها، ووعدتها أنها ستعيد المسروقات دون أن تخبر أحد بالأمر.

ولا يشترط أن يكون المصاب بداء أو هوس السرقة في حاجة للأغراض التي بيسرقها، بل على العكس يعد الأمر نوعًا من الإدمان الذى يحتاج للعلاج منه.

ما هو هوس أو داء السرقة؟

يعتبر داء السرقة عادة ناجمة عن ضعف في ضبط الانفعالات، ما يؤدي إلى اضطرابات قهرية إدمانية، وفى حالة تحول السرقة إلى إدمان، يطلق عليها عندها اسم هوس السرقة.

ويعتبر هوس السرقة بمثابة اضطرابٌ في السيطرة على الانفعالات، حيث يصاب الشخص بعجز عن مقاومة رغباته في السرقة، والعادة يسرق أشياء لا يحتاجها وغالبًا ما تكون قيمتها ضئيلة.

ويصاحب هذا الاضطراب مشاكل في ضبط النفس في السلوك والانفعالات، لأن المعاناة من مشكلة في ضبط الانفعالات، تعنى عدم مقاومة إغراء فعل أشياء مؤذية أو مفرطة للشخص أو للآخرين، بجانب الخجل الشديد الذى يشعر به المصاب بهذا الإضطراب، والذى يجعله يخاف من طلب المساعدة الطبية.

أسباب الإصابة بهوس السرقة

يعد إدمان السرقة حالة نفسية أكثر منه رغبة في الكسب المادي، لأنه في الأغلب يقوم المصاب بسرقة أشياء لا قيمة لها، ويمكنه تحمل تكلفتها بسهولة إذا قرر دفع ثمنها.

وتعد أسباب الإصابة بالإضطراب المؤدى لهوس السرقة غير معروفة، لكن النظريات تشير إلى أن اختلال توازن النبضات في الدماغ هو المسؤول عن هذه الحالة، وفى الأغلب يعانى المصاب من نظام الدماغ الأفيوني، وهو ما يعنى أنه عند إختلال توازن نظام الأفيون في دماغ المصاب، تنشأ لديه رغبات قوية للسرقة، مصحوبة بالقلق والإثارة والتوتر، وهو على النقيض من السرقة الإجرامية، التي يتم فيها السرقة لأهداف مادية.

في الوقت نفسه توجد عدد من العوامل التي تساهم في ظهور هذا الإضطراب، وهى:

مشكلات الصحة النفسية

قد يكون سبب السرقة ضعف تقدير الذات ، ومشاعر الغيرة والاكتئاب ، أو الإصابة باضطرابات الأكل ، كما أن المشكلات الاجتماعية كالعزلة والإقصاء قد تُسبب فراغًا عاطفيًا، مما يجعل الشخص يلجأ إلى سلوكيات اندفاعية لإثبات استقلاليته أو الاستمتاع بفعله، وأو للرغبة في توجيه الإساءة للبعض.

التاريخ العائلي

قد يؤدي وجود شخص مهم مثل أحد الوالدين أو الأشقاء، يعانى من اضطراب الوسواس القهري أو هوس السرقة أو اضطرابات تعاطي المخدرات، إلى زيادة خطر الإصابة بهوس السرقة.

المرض النفسى

في معظم الحالات يعاني المصابون بهوس السرقة من أمراض نفسية أخرى، مثل اضطراب القلق، أو الاضطراب ثنائي القطب ، أو اضطراب الأكل، قد يكون أيضًا بسبب اضطراب الشخصية أو اضطراب تعاطي المخدرات .

أعراض الإدمان على السرقة

يشعر المصاب بالإضطراب برغبات متكررة في السرقة دون القدرة على السيطرة عليها، بجانب عدد من الأعراض الأخرى، مثل:

الشعور بالتوتر المتزايد أو الإثارة أو القلق مما يؤدي إلى السرقة

الشعور بالذنب أو كراهية الذات أو الندم أو الخجل بعد السرقة

مشاعر الراحة أو المتعة أو الرضا أثناء السرقة

سرقة غير مخطط لها تتم في لحظة

علاج هوس السرقة

يوجد عدد من العلاجات التي تساهم في علاج هوس السرقة، وهى العلاج السلوكي المعرفي، والذى يمكن عن طريقه معالجة المحفزات التي تدفع الشخص للسرقة، وعدد من الأدوية التي يمكنها إعادة التوازن لكيمياء المخ.

"حسبة عمري" يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية هند، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر هند تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

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