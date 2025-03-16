شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه.. ما تعمليش زي ميار وتجنبي القلق المرضي الضار بنفسيتك والان مع تفاصيل الخبر

في الحلقة الأخيرة من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين والفنانة مي عز الدين، الذي يعرض قنوات الشركة المتحدة، وقبل المشهد الختامي كانت تظهر طوال الحلقة الفنانة مي عز الدين بشخصية ميار التي تشعر بالقلق والخوف طوال الحلقة بشكل مرضي بسبب الكثير من الأحداث والشاحنات والأجواء المتوترة، قبل أن يسدل الستار على نهاية المسلسل الدافئة، بشعورها بالطمانينة في النهاية بعد أن عاشت فصولا من القلق والخوف.

القلق المرضي

القلق المرضي أحد أهم المشكلات والاضطرابات التي يصاب بها البعض، وهي أحد الاضطرابات النفسية التي تتسبب في خفقان القلب على سبيل المثال.

وفقا لتقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فهناك الكثير من الأعراض التي تؤكد إصابتك بالتوتر والقلق الحاد المرضي:

- الشعور الدائم بالتوتر

- الشعور الدائم بالانفعال

- صعوبات حادة في التركيز

- مشكلات في النوم

- أحد تصل حد الارق المرضي

- اضطرابات القلب وخفقانه

- ثقل على الصدر والتنفس بصعوبة

- توتر حاد في العضلات والأعصاب

- أفكار هوسية لا يمكن السيطرة عليها

- جفاف حاد في الحلق

- الشعور بالتعرق الزائد

- الأيدي باردة والأطراف أيضا.

أسباب القلق المرضي

أسباب القلق والخوف المرضي قد يساعد فيها الكثير من العوامل منها:

- تغيرات في الدماغ على سبيل المثال

- قد يعاني بعضهم من نشاط اللوزة الدماغية

- فضلا عن عامل الجيني أو الوراثي المسبب لاضطرابات القلق الحاد

- والذي يكون أكثر انتشارا في العائلات

- اختلال التوازن الكيميائي في الهرمونات والنواقل العصبية في بعض الحالات.

علاج القلق والخوف المرضي

علاج القلق المرضي يبدأ عند العرض على المختص الذي يحدد طبيعة ونوعية العلاج:

- العلاج النفسي الذي يعرف بالعلاج بالكلام

- حيث تتسم تقنيات العلاج بتحديد المشاعر والأفكار والسلوكيات غير الصحية ومحاولة التخلص منها وتعديلها وإدارة اضطراب القلق بشكل أفضل

- العلاج السلوكي المعرفي

- ذاك العلاج النفسي الأكثر شيوعا في علاج اضطرابات القلق

- نتيجة التعرف على أنماط التفكير والسلوكيات التي تسبب مشاعر مزعجة ومحاولة تغيير الأفكار وردود الأفعال

- العلاج بالتعرض للمخاوف الحادة التي تشعر بها

- وفقا لشروط يضعها المعالج لمحاولة التخلص من هذه المشاعر السلبية.