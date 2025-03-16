شكرا لقرائتكم خبر عن خليه علي فطارك.. قائمة من الأطعمة والمشروبات لتقليل الشعور بالحر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 03:00 م

لتقليل الشعور بالإجهاد والتعب خلال موجة الحر في رمضان، من المهم اختيار الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف.

وقدمت الدكتور آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني، أهم وأبرز النصائح لتغذية صحية للصائم في الإفطار لتعويض الجسم بما تم فقدانه من عناصر وسوائل خلال ساعات الصيام والتعرض للشمس.

إليكِ نظام غذائي مناسب للصيام في الجو الحار، وهو: وجبة الإفطار: 1. التمر والماء:

ابدئي بتناول 2-3 تمرات مع كوب من الماء أو عصير طبيعي خالٍ من السكر أو الحليب، فالتمر يمد الجسم يجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها علي مدار اليوم بعد الصيام.

2. الشوربة

مثل شوربة الخضار أو العدس أو شوربة الكريمة بالحليب خالي دسم لأنها خفيفة وسهلة الهضم وتساعد في تعويض السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام.

3. السلطة

طبق كبير من السلطة الخضراء (خس، خيار، طماطم، جزر، فلفل ملون وفلفل أخضر وبقدونس).

4. الوجبة الرئيسية

يُفضل أن تحتوي على بروتين مثل الدجاج أو السمك المشوي أو اللحم الخالي من الدهون، والنشويات مثل الأرز أو الخبز أو البطاطس المسلوقة.

5. المشروبات

اشرب الماء بشكل متقطع طوال فترة الإفطار حتى السحور، والعصائر الطبيعية خالية السكر.

بعد الإفطار

- أكثر من شرب الماء بمعدل كوب كل ساعة.

- تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ والبرتقال والعنب.

- تجنب الحلويات الثقيلة والمقلية لأنها تسبب العطش.

