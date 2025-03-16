شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي يعقوب يكشف عن نمط حياته الصحي.. ويوجه نصائح ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

حل الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب ضيفًا في برنامج بودكاست "بداية جديدة"، الذي يعرض علي قناة الحياة، وتحدث عن مسيرته الطبية العظيمة، بالإضافة إلى حياته الشخصية وعلاقته بأبنائه الثلاثة.

وتحدث الجراح العالمي عن أسعد لحظات حياته مشيرًا إلي أنه مخصص وقتًا يوميًا لري النباتات، واصفًا هذا المشهد بأنه ينتج الأكسجين تمنحه شعورًا بالراحة والاسترخاء.

كما قدم الجراح العالمي مجدي يعقوب، نمط حياته الصحي للحفاظ علي الصحة العامة والحصول علي التوزن الصحي، لافتًا علي أهمية ممارسة الرياضة والمشي يوميًا.

وأضاف يعقوب: أن التعب قد يؤثر على العمل، لذلك يسعى دائمًا لتحقيق التوازن للحفاظ على طاقته وكفاءته في الجراحة، قائلا: "أحاول دائمًا أن أوفق بين حياتي الشخصية والعمل، لأن التعب قد يؤثر على عملي، ولذلك أحافظ على صحتي من خلال ممارسة الرياضة والمشي يوميًا".

جدير بالذكر، جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب، مؤسس مركز مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان- ويُعد من أبرز المؤسسات الطبية في مصر والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء، تحدث السير مجدي يعقوب، عن دور المركز في علاج مرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا، وكذلك دوره في تطوير البحث العلمي والتقنيات الحديثة في جراحة القلب، كما سلط الضوء على أهمية محور الرعاية الصحية بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

انتقل السير مجدي يعقوب، للحديث عن حلمه بإنشاء مستشفى جديد لعلاج مرضى القلب في القاهرة، وذلك لتخفيف معاناة السفر على الأطفال المقيمين في المحافظات القريبة من العاصمة، مضيفًا أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى القلب الجديد بالقاهرة أكبر 5 مرات من مركز أسوان للقلب، مما يتيح تقديم العلاج بشكل أسرع للمرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، كما أشار إلى التصميم المعماري لمستشفى القلب الجديد بالقاهرة، والذي وضعه أحد المهندسين المعماريين العالميين، بطريقة متميزة.

قال السير مجدي يعقوب، إنه يجري ما بين أربع إلى خمس عمليات جراحية يوميًا، وهو ما يتطلب جهدًا ومسؤولية هائلة، خاصة أن حياة الأطفال بالنسبة له مسؤولية يتحملها بجانب ثقة الأهل والأسر التي يمنحونه إياها، وقد بلغ إجمالي عدد عمليات القلب المفتوح التي أجراها نحو 25 ألف عملية، وتختلف مدة الجراحة حسب تعقيد الحالة، وقد تتراوح بين ثلاث ساعات وحتى يومين، مشيرًا إلى أهمية استثمار كل لحظة، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلى تدهور حالة المريض.