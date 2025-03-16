شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لمدة دقيقة يكشف إذا كنت عرضة للحموضة ومشكلات الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

أمعاؤك من أقوى أجزاء جسمك، فهي التي تتحكم بصحتك العامة من عملية الهضم إلى الصحة النفسية، وتنعكس صحة أمعائك على توازن وتنوع البكتيريا النافعة بجهازك الهضمى، وبحسب موقع تايمز ناو يمكنك إجراء اختبار بسيط لأمعائك لمدة دقيقة واحدة لمعرفة هل أنت عرضة للحموضة ومدى كفاءة وظائف جسمك.

كيفية إجراء اختبار الأمعاء في دقيقة واحدة؟

خلط صودا الخبز مع الماء على معدة فارغة واستخدام الوقت المستغرق للتجشؤ كمؤشر لمستويات حمض المعدة.

صودا الخبز هي مادة قلوية، الذي يتحد مع حمض المعدة لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى التجشؤ. لذا، لتحديد ما إذا كان لديك انخفاض فى حمض المعدة عليك قياس الوقت الذي تستغرقه للتجشؤ. يُعد هذا الاختبار طريقة منزلية شائعة لتقييم إنتاج حمض المعدة.

انخفاض حموضة المعدة، وليس زيادتها، هو ما يُبقي الطعام غير مهضوم في الأمعاء، مما يؤدي إلى التخمر وارتجاع المريء (GERD).

في حين أن ارتفاع حموضة المعدة يؤدي إلى حموضة، والتي قد تحتاج لعلاجها إلى مضادات الحموضة، فإن نقص حموضة المعدة يؤثر على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مما يؤثر سلبًا على أمعائك.

يحدث التجشؤ لأسباب متعددة، منها انخفاض أو ارتفاع حموضة المعدة، أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو ابتلاع كمية كبيرة من الهواء.

هل الاختبار دقيق؟

على الرغم من أنه ليس اختبارًا تشخيصيًا شائعًا وموحدًا، إلا أنه قد يساعدك في الحصول على فكرة تقريبية عن حالة أمعائك الحالية. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي يتجشأونحتى قبل تناول الطعام، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان التجشؤ ناتجًا عن صودا الخبز أو حالات موجودة مسبقًا.

طرق إعادة ضبط أمعائك

قد تتمكن من تحسين وإعادة ضبط صحة أمعائك من خلال تغييرات في نمط حياتك ونظامك الغذائي، ومنها ما يلي:

خفض مستويات التوتر لديك

تُؤثر مستويات التوتر المرتفعة المزمنة سلبًا على جسمك بأكمله، بما في ذلك أمعائك. يحدث ذلك لأن جسمك يُفرز هرمونات مُعينة عند التعرض للتوتر. يُمكنك تخفيفه بالتأمل، والمشي.

تنظيم النوم

يؤثر قلة النوم أو سوء جودته سلبًا على صحة أمعائك، مما قد يُفاقم مشاكل النوم. لذا، احرص على تنظيم نومك من خلال تنظيم مواعيد نومك واستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من الأرق.

تناول الطعام ببطء

من المهم مضغ الطعام جيدًا وتناوله ببطء للمساعدة في الهضم السليم وتقليل مخاطر الإصابة بالسمنة.

اشرب الماء

يرتبط شرب كميات كبيرة من الماء بزيادة تنوع البكتيريا في الأمعاء، على الرغم من أن مصدر الماء مهم أيضًا.

تغيير نظامك الغذائي

قلل من تناول الطعام في الخارج - الوجبات السريعة والمصنعة - واختر الوجبات المطبوخة في المنزل، لأنها يمكن أن تؤدي إلى صحة الأمعاء والتغذية الأفضل

