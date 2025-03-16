شكرا لقرائتكم خبر عن من الإفطار للسحور وأثناء الصيام.. روشتة للصائم فى الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات حرارة الطقس، وهذا يؤثر على صحة الصائمين خلال شهر رمضان، لذا يقدم الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد القومي، بعض النصائح الصحية للصائمين للتعامل مع موجة الحر أثناء الصيام.

فى حالة الخروج خلال نهار رمضان ووقت الصيام اتبع التالي.. - تجنب التعرض المباشر للشمس

حاول البقاء في الظل أو فى أماكن باردة ومكيفة، خاصة فى أوقات الذروة، لأن هذا قد يتسبب في التعرض للإصابة بضربات الشمس، لذا قلل من هذا.

- ارتداء الملابس المناسبة

ارتدي ملابس فضفاضة، فاتحة اللون، ويفضل أن تكون قطنية تساعد على تهوية الجسم.

-تقليل النشاط البدني أثناء النهار

إذا كان لابد من ممارسة الرياضة، يفضل أن يكون ذلك بعد الإفطار حتي تسطيع تناول الماء، لحماية الجسم من الإصابة بالجفاف.

من الإفطار إلي السحور ماذا يفعل الصائم:- شرب كميات كافية من الماء:

يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، ويجب تجنب شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، ووزعها على فترات متقطعة.

- تجنب المشروبات المدرة للبول:

مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأنها تزيد من فقدان السوائل.

- تناول الفواكه والخضروات الطازجة:

اختاري الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، والخس.

- الابتعاد عن الأطعمة المالحة والمقلية:

فهذه الأطعمة تزيد من العطش وتسبب الشعور بالجفاف.

- تأخير وجبة السحور:

تناول السحور قبل آذان الفجر مباشرة، فهذا يساعد في الحفاظ على الطاقة والترطيب لفترة أطول.