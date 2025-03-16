شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا.. ما هي متلازمة "جيليان باريه" المصاب بها يوسف عثمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

توصلت نادين "ريهام حجاج"، خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أثينا، إلى من يقف وراء حساب أثينا الغامض، وذهب كل من يوسف "أحمد مجدى" وأدهم "نبيل عيسى" وهشام "تامر هاشم" إلى المستشفى الذى يجلس فيه سليمان "يوسف عثمان"، بعد اكتشافهم أنه العقل المدبر لـ"أثينا".

وخلال مواجهتهم مع سليمان "يوسف عثمان" أخبرهم أنه أصيب منذ عام ونصف بمتلازمة تدعى "جيليان باريه"، وهو مرض نادر يتسبب في ضمور العضلات وووظائف الجهاز التنفسى، أخبرهم بطريقة ساخرة أنه يطلق عليه مرض العباقرة.

ما هى متلازمة جيلان باريه؟

متلازمة جيلان باريه "Guillain–Barré syndrome"، وفقا لموقع كليفلاند كلينك الطبي، هي عبارة عن مرض مناعى نادر، يتسبب فى مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب الطرفية، ما يؤدى إلى أعراض تبدأ بالشعور بالخدر والوخز وصعوبة التنفس، ثم حدوث ضعف فى العضلات يتطور إلى الشلل.

وتعد المتلازمة حالة نادرة، حيث لا يصاب بها سوى شخص واحد من كل 78 ألف شخص سنويا.

أعراض متلازمة جيليان باريه

تؤثر متلازمة جيلان باريه على الأعصاب الطرفية، التي تتحكم في حركة العضلات وإشارات الألم وإحساسي الحرارة واللمس، بما يؤدى لظهور مشكلات مرتبطة بهذه الوظائف.

وتتمثل الأعراض الأولى لمتلازمة جيلان باريه، والتي تظهر بشكل مفاجئ، ضعف العضلات و الشعور بالوخز "التنميل"، وتؤثر على جانبي الجسم، حيث تبدأ في القدمين والساقين وتمتد إلى الذراعين والوجه، ويؤدى ضعف عضلات الساقين إلى صعوبة المشي أو صعود السلالم.

وتتراوح شدة أعراض المتلازمة ما بين خفيفة جدًا وشديدة، وفقا لمدى شدة الحالة، وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم عضلي عميق في الظهر أو الساقين

شلل في الساقين والذراعين أو عضلات الوجه

الإصابة بشلل شبه كلى فى الحالات الشديدة

ضعف عضلات الصدر، مما قد يصعّب التنفس

صعوبة في الكلام والبلع

صعوبة في تحريك العينين ومشاكل في الرؤية.

ويمكن أن تتطور أعراض متلازمة غيلان باريه على مدار ساعات أو أيام أو بضعة أسابيع، يصل معظم الأشخاص إلى أشد مراحل الضعف خلال أول أسبوعين من ظهور الأعراض، ​​وبحلول الأسبوع الثالث يكون حوالي 90% من الأشخاص في أضعف حالاتهم.

أسباب الإصابة بمتلازمة جيلان باريه

تحدث الإصابة بمتلازمة جيلان باريه بسبب سلالة من البكتيريا تسمى "بكتيريا العطيفة"، و عندما يهاجم الجهاز المناعي للمريض تلك البكتيريا، فقد يستهدف الأعصاب أيضًا ، وهي عملية تسمى المحاكاة الجزيئية، مما يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة غيلان باريه.

ووفقا لموقع الـ"BBC" شهدت مدينة بونى الهندية إنتشارا في عدد الإصابات المعلنة من تلك المتلازمة، بلغت حوالى 160 ألف إصابة خلال فبراير الماضى، بينها 5 وفيات بسبب مضاعفات المرض.

وخلال العام الماضى تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بالمتلازمة في الهند وبيرو، وبشكل عام تقل نسب الإصابة بالمتلازمة كلما ارتفعت معدلات الاهتمام بالنظافة.

ويعد إنتشار المرض في مدينة بوني الهندية إلى مرِض يعدى "كامبيلوباكتر جيجوني" ، وهو سبب رئيسي للعدوى المنقولة بالغذاء، والعامل الرئيسي لمتلازمة غيلان باريه ، حيث تم إكتشاف الصلة بين المرضين في تسعينيات القرن الماضي في المناطق الريفية الصينية، حيث كان هذا المرِض شائعًا في الدجاج، وكانت حالات تفشي بكتيريا غيلان باريه تحدث كل موسم أمطار أثناء لعب الأطفال في المياه الملوثة بفضلات الدجاج أو البط.

وتحدث معظم حالات الإصابة بمتلازمة جيلان باريه من الدواجن غير المطبوخة جيدا، ويمكن أن تنتشر أيضا من خلال الماء، مثل الكوليرا أو السالمونيلا، كذلك تسهل المياه الملوثة المستخدمة في غسل أو تحضير طعام الشارع من انتشار البكتيريا.

علاج المتلازمة

لا يوجد حتى الأن علاج محدد لمتلازمة جيلان باريه، لكن يتم استخدام "تبادل البلازما"، وهي عملية يتم خلالها ترشيح الدم لإزالة الأجسام المضادة الضارة، إلى جانب الجلوبولين المناعي الوريدي (IVIG)، وهو جسم مضاد علاجي مُشتق من دم سليم، للمساعدة في تخفيف حدة المرض.

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