شكرا لقرائتكم خبر عن عشان رمضان والصيام يبقي صحي.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 10:00 ص

في رمضان، من المهم اتباع نظام غذائي صحي يساعد على الحفاظ على الطاقة وتعزيز الصحة طوال الشهر للحفاظ علي صحتك وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحي.

وفي السياق ذاته قدمت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية في القصر العيني، بعض النصائح الصحية المهمة للصيام بشكل متوازن، ومنها:

خلال الإفطار: 1. ابدأ بالتمر والماء

التمر مصدر سريع للطاقة، والماء يعيد الترطيب للجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

2. تناول وجبة متوازنة

اجعل وجبتك تحتوي على بروتينات (لحوم، دجاج، سمك، بقوليات)، كربوهيدرات معقدة (أرز بني، خبز كامل الحبوب، بطاطس مشوية)، ودهون صحية (زيت الزيتون، المكسرات).

3. تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية

تسبب عسر الهضم والشعور بالخمول بعد الإفطار.

4. الإكثار من الخضروات والفواكه

تمد الجسم بالألياف والفيتامينات وتحسن الهضم.

5. شرب الماء بانتظام

يساعد في تجنب الجفاف، لذا اشرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور.

خلال السحور 1. تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف

مثل البيض، الفول، الشوفان، الزبادي، لأنها تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

2. تجنب الأطعمة المالحة والمخللات

تسبب العطش أثناء النهار.

3. اشرب كمية كافية من الماء

لترطيب الجسم خلال النهار.

نصائح عامة خلال شهر رمضان،ومنها:

مارس الرياضة بعد الإفطار بساعتين للحفاظ على النشاط واللياقة.

قلل من الكافيين (القهوة والشاي) لأنه يسبب الجفاف.

نم جيدًا لضبط طاقتك أثناء النهار.

اتباع هذه النصائح يساعدك على صيام صحي ومليء بالنشاط والحيوية.