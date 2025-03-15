شكرا لقرائتكم خبر عن شرب الشاي بعد السحور مفيد ولا مضر؟.. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناولك طبق الفول والأجبان في وجبة السحور خلال شهر رمضان، يقوم الكثيرون بإعداد كوب من الشاي بعد السحور، ولكن هل هذا الأمر مفيد أم مضر؟.

يجيب عن هذا الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة واللنحافة في كلية طب المنصورة، موضحًا أن تناول الشاي بعد وجبة السحور له فوائد وأضرار، ويعتمد تأثيره على الكمية التي تشربينها وطبيعة جسمك.

فوائد تناول الشاي بعد وجبة السحور:

- يساعد على الهضم، خاصة بعد تناول وجبة دسمة، ويعمل علي تحريك المعدة والحد من الإمساك.

- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي.

- قد يساعد في تقليل الشعور بالامتلاء بعد السحور، أي يقلل من تناولك لكميات كبيرة من الطعام.

أضرار تناول الشاي بعد وجبة السحور

- الشاي يحتوي على الكافيين، ما قد يسبب إدرار البول ويؤدي إلى فقدان السوائل، وهذا قد يزيد من العطش أثناء النهار.

- يقلل من امتصاص الحديد، خاصة إذا كان السحور غنياً بالأطعمة المحتوية على الحديد مثل الفول أو البيض.

- قد يسبب اضطرابات في النوم إذا كان قوياً أو شُرب بكثرة.

شروط تناول الشاي بعد السحور

وأخيرًا قدم استشاري السمنة والنحافة، نصيحة للأشخاص الذين يفضلون تناول الشاي، فإذا كنتِ تحبين شرب الشاي بعد السحور، فمن الأفضل أن يكون خفيفاً، ويفضل تناوله قبل النوم بوقت كافٍ حتى لا يؤثر على راحتكِ أثناء الصيام، كما يمكنكِ استبداله بشاي الأعشاب مثل النعناع أو البابونج، فهي أقل تأثيرًا على الترطيب والنوم.