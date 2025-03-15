شكرا لقرائتكم خبر عن علامات واضحة لسرطان الفم يمكنك اكتشافها حتى بدون فتح فمك منها تورم الخدين والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الفم هو أكثر أنواع سرطان الرأس والرقبة شيوعًا، ويصيب عادةً الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، ووفقًا للخبراء، يؤثر هذا السرطان على الشفتين والأجزاء الأولى من اللسان، وسقف الفم، وأرضيته، ويمكنك ملاحظة بعض العلامات دون فتح فمك بحسب موقع تايمز ناو.

فظهور كتل غريبة في الجسم، وفقدان الوزن غير المقصود، وتغيرات في الجلد، كلها علامات تحذيرية قد يُطلب منك ملاحظتها عند البحث عن علامات السرطان، ومع ذلك، يصعب للغاية اكتشاف بعض الأعراض المبكرة لبعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم، لأنها ليست خفية فحسب، بل يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى بسهولة.

وهكذا هنا يأتي دور أطباء الأسنان، ويمكنهم مساعدتك اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الفم حتى دون فتح فمك.

العلامات المبكرة لسرطان الفم

فيما يلي تفصيل لما يجب البحث عنه لتحديد سرطان الفم

فحص الشفاه والخدين بحثًا عن التورمات

وفقًا للخبراء، من المهم الانتباه جيدًا لأي نوع من النتوءات أو التورمات أو الكتل أو حتى التكوينات غير الطبيعية على شفتيك أو داخل خديك، انتبه أيضًا لأي مناطق - إذا كانت تبدو مختلفة عن المعتاد، مثل الخشونة أو الصلابة أوبقع متقشرة على شفتيك أو اللثة.

سيقوم الأطباء أيضًا بالتحقق من وجود تقرحات على شفتيك تنزف بسهولة ولا تلتئم خلال 10 إلى 15 يومًا.

فحص رقبتك

تأكد من تمرير أصابعك تحت فكك وتحسس العضلة الكبيرة على جانبي الرقبة باستخدام أطراف أصابعك. إذا لاحظت أي تورم، فقد حان الوقت لإجراء فحص شامل.

تأكد أيضًا من عدم وجود أي كتل أو أورام في رقبتك أو الجزء الخلفي من الحلق.

ألم الأذن

إذا كنت تشعر بـألم الأذن المستمر إذا لم يختفي الألم، فقد يكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الفم.

رائحة الفم الكريهة المزمنة

أية علامة على رائحة الفم الكريهة لا تتحسن، حتى بعد تنظيف أسنانك، يمكن أن تكون علامة على شيء أكثر خطورة ويحتاج إلى تقييم.

صعوبة في المضغ

إذا لاحظت مشكلة في مضغ الطعام أو بلعه والألم أو الانزعاج أثناء التحدث أو تحريك الفك أو اللسان - قد يكون علامة على الإصابة بسرطان الفم.

ما الذي يسبب سرطان الفم؟

يقول الأطباء أن سرطان الفم يبدأ في الخلايا الحرشفية في تجويف الفم، والتي تكون مسطحة، وعندما يتم مشاهدتها تحت المجهر، تبدو مثل حراشف السمك.

تصبح الخلايا الحرشفية الطبيعية سرطانية عندما يتغير حمضها النووي وتبدأ بالنمو والتكاثر. مع مرور الوقت، تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى - داخل الفم، ثم إلى مناطق أخرى من الرأس والرقبة أو أجزاء أخرى من الجسم. تشير الدراسات إلى أن حوالي 75% من المصابين بسرطان الفم يتبعون العادات التالية:

التدخين

شرب الكحول بانتظام

قضاء وقت طويل في الشمس دون حماية شفتيهم باستخدام واقي الشمس

هل لديك فيروس الورم الحليمي البشري؟

يمكن أن ينتشر الفيروس إلى أي جزء من جسمك

الوراثة

إذا كان لدى أي من أفراد عائلتك المقربين تاريخ من الإصابة بسرطان الفم، فيجب عليك إجراء فحص لنفسك.

ومن المهم أيضًا معرفة أن 25 % من الأشخاص الذين يصابون بسرطان الفم لا يدخنون أو لديهم عوامل خطر معروفة.