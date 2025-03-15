النمر: لا دليل علمياً على فعالية مُكمل غذائي يزعم إذابة الجلطات وخفض الضغط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكَّدَ الدكتور خالد النمر؛ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن أحد المُكملات الغذائية التي تُسوَّق على أنه يذيب جلطات الدم، ويخفّض ضغط الدم، ويتحكّم في الدهون، لا يستند إلى أدلة علمية موثوقة.

وأوضح “النمر”؛ أن هذا المُكمل مشتقٌ من حبوب الصويا؛ مشيراً إلى أن الدراسات التي أُجريت عليه ضعيفة وغير مُحكمة، وأن أحدث الأبحاث جاء سلبياً ولم تثبت صحة الادعاءات المتداولة حول فوائده.

وشدَّدَ على أنه لا يُنصح باستخدام هذا المنتج؛ سواء للعلاج أو للوقاية من أمراض القلب، داعياً إلى الاعتماد على العلاجات الطبية الموثوقة والمثبتة علمياً.

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