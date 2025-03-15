شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب حكايات الطب.. كتم عطسته بيديه فأصيب بهذه الحالة النادرة والان مع تفاصيل الخبر

في الطب حكايات وقصص كثيرة منها الغريب ومنها الخطير ومنها الغامض الذي وقف العلم أمامه لم يستطع تفسيره حتى الآن، ففي حادثة غريبة كان رجل يقود سيارته ويعاني من حساسية نتجت عنها نوبة لحمى القش، شعر حينها بالرغبة العارمة في العطس، ولكنه وللأسف كتم عطسته بصد أنفيه وإغلاق فمه فحدث له هذه الحالة الغريبة.

وفقًا لتقرير نشر في موقع لايف ساينس العلمي، فقد تمزقت القصبة الهوائية والتي تعد بحجم 2 ملليمتر بشكل فجائي وسريع لدى الرجل، وعندما وصل إلى قسم الطوارئ كان يعاني من ألم شديد ورقبة متورمة وكان لا يستطيع تحريك رقبته حتى، بل إن رقبته أصدرت صوت الطقطقة خافتة مستمرة ومخيفة أثار الدهشة كل طاقم الأطباء، وفي مفارقة غريبة لم يكن يعاني الرجل من أي مشاكل في التنفس أو البلع أو حتى الكلام، بل كان طبيعيا للغاية.

وأظهرت الأشعة السينية أن الرجل مصاب بانتفاخ جراحي يحبس الهواء تحت أعمق طبقات الأنسجة تحت الجلد، وأظهر التصوير المقطعي أن التمزق حدث بقوة للغاية بين الفقرتين الثالثة والرابعة في الرقبة كما أن الهواء قد تراكم بين رئتيه في الصدر، وهي حالة نادرة وغريبة سجلت كأول حالة في العالم يحدث لها هذا التمزق.

شك الأطباء دون جزم منهم أن هذه الحالة نتجت نتيجة تراكم الضغط الشديد على القصبة الهوائية أثناء العطس مع ضغط الأنف واغلاق الفم، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل الضغط المتولد في المجاري الهوائية يتجاوز 20 ضعف الضغط الذي يتراكم أثناء العطس بشكل طبيعي.

وأكد الأطباء لمجلة لايف ساينس أن هذا الأمر نادر بل مستحيل في كثير من الأحيان وهو ما يمكن تسميته بتمزق القصبة الهوائية العفوي نتيجة صدمة جسدية.

وأكد الأطباء أن تلك الحالة غير مفسرة طبيًا ولا يمكن الجزم بسببها أو بنتيجتها أو حتى بعوامل الشفاء وطرق الشفاء، والدليل أن الحالة شفيت من تلقاء نفسها بدون اي تدخل.

والمفارقة الغريبة أيضًا أنه بعد خمسة أسابيع أظهر التصوير المقطعي أن التمزق قد شفي تماما من نفسه، بعد أن قرر الأطباء الذين عالجوه حينها أنه لا يحتاج إلى جراحة بل أنه يحتاج إلى المراقبة في المستشفى لمراقبة علامته الحيوية فقط، وتم علاجه بالمسكنات وأدوية خفض الحرارة فقط، وعدم القيام بأي نشاط مدني لمدة اسبوعين لتختفي الأعراض ويشفى التمزق من تلقاء نفسه.