شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير تغيرات الطقس وارتفاع الحرارة على الأمعاء وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر التغيرات الموسمية في درجات الحرارة بشكل كبير على صحة الأمعاء، مما يؤثر على الهضم وحركة الأمعاء وقابلية الجسم للإصابة بالعدوى، وإن فهم كيفية تأثير هذه التقلبات في درجات الحرارة على الجهاز الهضمي أمر بالغ الأهمية لمنع مشاكل الجهاز الهضمي المتكررة وضمان الصحة العامة على مدار العام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويلعب ميكروبيوم الأمعاء، وهو مجموعة من تريليونات البكتيريا المفيدة، دورًا حيويًا في الحفاظ على البيئة الداخلية للجسم، وحتى الاختلافات الطفيفة في درجة الحرارة كافية لزعزعة هذا التوازن، مما يسبب ضائقة هضمية وتغيرًا في حركة الأمعاء وقابلية الإصابة بالعدوى.

وفي حالة حدوث تغيرات شديدة في درجات الحرارة، يكون الوضع مواتيًا لتكاثر البكتيريا المسببة للأمراض، مما يؤدي إلى التهابات الأمعاء، ويستغرق الجهاز المناعي في الجسم وقتًا للتكيف مع مثل هذه الاختلافات، وخلال هذا الوقت، يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي والبكتيري، كما أن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة تُضعف مناعة الأمعاء، ويصبح الناس أكثر عرضة لمشاكل مزمنة مثل الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القرحة أو متلازمة القولون العصبي، فإن التغيرات المفاجئة في الطقس تُسبب تفاقمًا للحالة الصحية.

وقد تُثقل التغيرات الموسمية غير المتوقعة كاهل الجهاز الهضمي، فعلى سبيل المثال، قد تُضعف التغيرات المفاجئة من الطقس البارد إلى الحار أو العكس جهاز المناعة، مما يجعل الأمعاء أكثر عرضة للعدوى، وقد يُسبب هذا التغير في درجة الحرارة أيضًا مشاكل متكررة مثل الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، مع تسارع استجابة الجهاز المناعي، تُصبح الأمعاء أكثر حساسية، ويزداد اضطراب توازن البكتيريا الطبيعي فيها، مما قد يُسبب اضطرابات هضمية.

ويتطلب الحفاظ على صحة الأمعاء على مدار العام اتباع بعض الممارسات الأساسية والضرورية، والتى تساعد على الحفاظ على توازن الجهاز الهضمي، بغض النظر عن التغييرات في الطقس.. على النحو التالى:

الاهتمام بالنظافة

إن الحفاظ على النظافة الشخصية بشكل جيد من خلال غسل اليدين قبل تناول الوجبات، وإعداد الطعام وطهيه وتخزينه بشكل صحيح، يمكن أن يمنع نمو البكتيريا الضارة التي قد تؤثر على صحة الأمعاء، فالنظافة هي خط الدفاع الأول ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

تناول الخضراوات والفواكه الموسمية

يُعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة في الوقت المناسب أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، حيث تُوفر الطبيعة أطعمة تدعم الاحتياجات الغذائية للجسم في أوقات معينة من السنة، فعلى سبيل المثال، في الصيف، تُساعد الفواكه المُرطبة مثل البطيخ والخيار على ترطيب الجسم، وفي الشتاء، تُوفر الخضراوات الجذرية الدفء والطاقة اللازمين للجسم.

الحفاظ على النشاط البدني

إن الحفاظ على النشاط البدني بانتظام، بما في ذلك المشي واليوجا أو التمارين الخفيفة، يضمن صحة الهضم من خلال تعزيز حركة الأمعاء وتجنب الإمساك، ويُساعد النشاط البدني في الحفاظ على استمرارية الهضم، وتجنب بطء حركة الأمعاء، وتحسين الصحة العامة.

حافظ على رطوبة جسمك

الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ، وخاصةً خلال فصل الصيف، يحافظ على توازن السوائل والأملاح في الجسم وذلك لتعزيز عملية الهضم، ويضمن الحفاظ على رطوبة الجسم الوقاية من الجفاف ويقي من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة مثل الإمساك.