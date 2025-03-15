شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الشاى والقهوة والأطعمة المقلية بكثرة أبرز الأخطاء الشائعة بعد الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد الزمزمى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، إن الصيام فرصة عظيمة يجب استغلالها لتنظيم الجهاز الهضمي، فصيام رمضان هو بمثابة حمية غذائية متكاملة، حيث يمثل نوعا من أنواع الصيام المتقطع، ولكن هناك العديد من العادات الغذائية الخاطئة لتناول الطعام في رمضان والتي يجب تجنبها خاصة لمرضي السكر والسمنة لتجنب حدوث مشاكل صحية مثل:

1ـ تناول كميات كبيرة من الأطعمة في الإفطار تزيد عن 1500 سعر حراري

2ـ تناول كمية عالية من النشويات في الفطار والسحور، كالخبز والأرز والبطاطس والمكرونة

3ـ تناول الحلويات المحملة بكميات عالية من السكر بعد الإفطار مباشرة، كالكنافة والقطايف

4ـ تناول العديد من الوجبات الصغيرة snacks بين الفطار والسحور

5ـ تناول الطعام بسرعة شديدة، فإشارات الشبع تأخذ حوالي 30 دقيقة حتي يستجيب المخ لها، مما يؤدي الي التخمة أو تناول كمية كبيرة من الطعام أكثر بكثير من حاجة الجسم

6ـ تناول السحور مبكرا ، مما قد يؤدي لانخفاض السكر في الدم في الفترة بين العصر والمغرب.

7ـ تناول كمية كبيرة من النشويات البسيطة التي ترفع السكر في الدم، كالأطعمة المصنعة، والمخبوزات من الدقيق الأبيض أو تناول كميات كبيرة من السكر من خلال المشروبات والعصائر المحتوية علي السكر.

8ـ الأطعمة المقلية والمحمرة باستخدام السمن المصنوع من الزيوت المهدرجة (السمن الصناعي)

وهو من أشد الأطعمة خطورة علي القلب وتكفي جرامات يومية منه لارتفاع نسبة حدوث جلطات القلب والدماغ.

10ـ الإكثار من المشروبات التي تحتوي علي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، فالكافيين مادة مدرة للبول وتزيد من احتمال الجفاف والعطش الشديد اثناء الصيام

11ـ استبدال شرب الماء بالعصائر التي تحتوي علي نسبة عالية من السكر والمشروبات الغازية.