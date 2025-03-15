شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب.. الأسباب النفسية للتبول اللا إرادي عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بداية أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، وقوع مشاجرة بين ليلى "ياسمين عبد العزيز"، وحماتها إجلال "أنوشكا" في حديقة المنزل، وبعد عودة ليل إلى الاستراحة التي تقيم فيها داخل مجمع الفيلات مع بناتها، اكتشفت أن ابنتها تبولت على نفسها بعدما شاهدت المشاجرة من الشباك.

ويعد التبول اللاإرادي، وفقًا لموقع "Web MD" من المشكلات الشائع حدوثها لدى الأطفال، خاصة أثناء الليل، بسبب عدم قدرة الطفل على حبس البول أسباب نومه، إلا أنها قد ترجع أيضًا لأسباب نفسية.

ما هو التبول اللا إرادي؟

يحدث التبول اللا إرادي، وتحديدًا سلس البول الليلي، عندما يتبول شخص ما دون قصد أثناء النوم، والذى يعد أمرًا شائعًا لدى الأطفال، حتى لو كانوا مدربين على استخدام المرحاض، و من المرجح أن يتوقف الطفل عن التبول اللا إرادي في الفراش بين سن الرابعة والسادسة.

ولا يعني تبول الطفل على نفسه بشكل لا إرادي أنه طفل كسول أو يتعمد ذلك، لأن الأمر يحدث دون قصد منه، وغالبًا ما يكون مشكلة نمو وتنتهى تلك المشكلة ببساطة دون الحاجة إلى علاج، وقد يكون التبول اللاإرادي قد يكون عرضًا لمرض كامن، لكن ذلك في نسبة 1% فقط من الأطفال الذين يبللون فراشهم بانتظام، وفى أحيان أخرى تحدث تلك الحالة لا سباب نفسية لدى الطفل.

أنواع التبول اللاإرادي

يوجد نوعان من التبول اللاإرادي، وهما:

التبول اللاإرادي الأولي، الذى يستمر منذ الطفولة المبكرة دون انقطاع، والتبول اللاإرادي الثانوى الذي يبدأ بعد أن يظل الطفل جافًا في الليل لفترة زمنية طويلة، لا تقل عن 6 أشهر.

أسباب التبول اللاإرادي

من المرجح أن يعانى الطفل من تلك الحالة لأحد الأسباب التالية أو مجموعة منها:

الطفل يكون غير قادر على حبس البول طوال الليل.

لا يستيقظ الطفل عندما تكون مثانته ممتلئة.

يخرج الطفل كمية كبيرة من البول خلال ساعات المساء والليل.

عدم تبول الطفل بانتظام خلال النهار

أسباب مرضية تؤدى إلى إصابة الطفل بحالة التبول اللاإرادى

يوجد أسباب مرضية أخرى تتسبب في تلك الحالة، ومنها:

التهاب المسالك البولية

يسبب تهيج المثانة الناتج عن وجود التهاب ألمًا أو تهيجًا عند التبول، ورغبة ملحة في التبول.

السكر

يعاني مرضى السكر من ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يتسبب في إنتاج الجسم المزيد من البول للتخلص من السكر.

خلل بنيوي أو تشريحي

أي خلل في الأعضاء أو العضلات أو الأعصاب المسؤولة عن التبول، قد يُسبب سلس البول أو مشاكل بولية أخرى قد تظهر على شكل تبليل لاإرادي.

انقطاع التنفس أثناء النوم

عندما ينقطع تنفس الطفل، يبذل دماغه جهدًا أكبر لاستنشاق الأكسجين مقارنةً بوظائف أخرى، مثل التحكم في المثانة.

مشاكل عصبية

قد تُؤدي اختلالات الجهاز العصبي، أو إصاباته أو أمراضه، إلى اختلال التوازن العصبي الدقيق الذي يتحكم في عملية التبول.

الأسباب النفسية للإصابة بالتبول اللاإرادي

يوجد عدد من الأسباب النفسية التي قد تؤدى إلى إصابة الطفل بالتبول اللاإرادي، وهى:

الخلافات بين الوالدين

رؤية الطفل للخلافات المشتعلة بين والديه، قد تدفعه إلى التبول دون قصد منه.

التغيرات الكبيرة

التغيرات الكبيرة، مثل بدء الدراسة، أو ولادة طفل جديد، أو الانتقال إلى منزل جديد، تُعدّ ضغوطًا أخرى قد تُسبب التبول اللاإرادي.

الاعتداء على الطفل

الأطفال الذين يتعرضون لاعتداء جسدي أو جنسي قد يصابون بالتبول اللاإرادي.

التعامل الصحيح مع الطفل المصاب بالتبول اللإرادي

يعد تكرار تبول الطفل على نفسه أمرا مزعجا للأباء، لكنه يتطلب التعامل بشكل أكثر حكمة مع الأمر حتى لا يؤدى إلى نتيجة عكسية لدى الطفل، ويوجد بعض النصائح للتعامل مع الطفل في تلك الحالة، مثل:

تجنب لوم الطفل

حاول ألا تلوم الطفل على ما حدث، لأنه يشعر بالسوء بسبب ذلك الأمر الذى يحث دون إرادة منه.

امنع أطفالك الآخرين من مضايقته

في حالة وجود إخوة للطفل، يجب الحرص على ألا يقوموا بمضايقته بالتحدث عن ذلك الامر.

ساعد طفلك على استخدام الحمام قبل النوم وأثناء الليل

اطلب من الطفل استخدام الحمام عند الاستعداد للنوم، ثم مرة أخرى في الدقيقة التي تسبق النوم، لأن ذلك يساعده على إفراغ مثانته.

استخدم منبهًا

بعض الأطفال يبللون فراشهم لأن أجسامهم لم تنبههم للاستيقاظ عند امتلاء مثاناتهم، لذلك يمكن استخدام منبه لإيقاظ الطفل حتى يتبول في الحمام.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025