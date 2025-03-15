شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صادمة: تناول علبة من المشروبات الغازية يوميا قد تصيبك بسرطان الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة صادمة إلى أن شرب علبة واحدة فقط من المشروبات الغازية المليئة بالسكر يومياً قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم 5 أضعاف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد توصل علماء أمريكيون فحصوا بيانات أكثر من 160 ألف امرأة إلى أن أولئك الذين يستهلكون المشروبات المحلاة بالسكر بشكل متكرر كانوا أكثرعرضة لخطر الإصابة بالمرض مقارنة بأولئك الذين يشربون أقل من مشروب واحد في الشهر.

وأضاف الباحثون أن هذه النتيجة قد تفسر جزئيا الارتفاع غير المبرر في حالات سرطان الفم، وخاصة بين النساء، المسجلة في السنوات الأخيرة - على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل التوصل إلى استنتاجات قاطعة.

وقال مؤلفو الدراسة أيضًا إن النتائج يجب أن تكون بمثابة حافز إضافي لصناع السياسات للحد من تناول السكر في الأنظمة الغذائية الحديثة، ولم يتم في التحليل تسمية العلامات التجارية الدقيقة للمشروبات الغازية، وكذلك عصير الليمون والشاي المثلج، التي شربتها النساء خلال فترة الدراسة.



ولم يتمكن العلماء من قياس محتوى السكر في المشروبات التي تستهلكها النساء بشكل مباشر، بل اعتمدوا بدلا من ذلك على تقاريرهن عن عدد المشروبات التي يستهلكنها شهريا في استطلاعات تجرى كل 4 سنوات.

ثم قاموا بمقارنة هذا المدخول مع أي تشخيص لسرطان الفم، وسجلوا 124 حالة على مدى فترة الدراسة التي استمرت 30 عامًا.

وكشف التحليل أن النساء اللاتي أبلغن عن استهلاكهن لمشروب سكري واحد أو أكثر يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الفم بنحو 4.87 مرة، مقارنة بمن شربن أقل من مشروب واحد شهريًا.



تشير دراسة إلى أن تناول مشروب واحد مُحلى بالسكر، مثل مشروب غازي عادي غير مُخصص للحمية، يوميًا قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الفم خمسة أضعاف.



وظل هذا الخطر المتزايد قائما حتى لدى النساء اللاتي لا يدخن أو يشربن الكحول بانتظام، والمعروف أن كلا منهما يزيد من فرص الإصابة بسرطان الفم، وفي المجمل، أفادت حوالي 20 ألف امرأة في الدراسة أنهن يشربن أكثر من مشروب سكري واحد يوميًا، ولم يؤخذ في الاعتبار في التحليل تناول المشروبات الغذائية التي تحتوي على بدائل للسكر مثل المحليات الصناعية.

وقالت الصحيفة، إنه حرص المؤلفون على تسليط الضوء على أن فرصة الإصابة بسرطان الفم لدى أي شخص كانت منخفضة في المقام الأول، وقد قدروا أن زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم بسبب المشروبات السكرية من شأنها أن تؤدي إلى ثلاث حالات أخرى من المرض لكل 100 ألف شخص.

وقال العلماء الذين نشروا نتائجهم في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، إن الطريقة التي يمكن أن تؤدي بها المشروبات إلى الإصابة بسرطان الفم لا تزال غير واضحة وتحتاج إلى مزيد من البحث.

وأضافوا أن الشراب، إلى جانب محتوى السكريات الأخرى، قد يعطل أيضًا مجموعة البكتيريا في الفم، مما قد يؤدي إلى حدوث التهابات وتغيرات في الخلايا التي قد تصبح سرطانية.



وأضاف المؤلفون أنه على مدى العقود القليلة الماضية كان هناك ارتفاع عالمي غير مبرر في سرطانات الفم بين غير المدخنين، الذين يعتبرون تقليديا مجموعة أقل عرضة للإصابة بالمرض، موضحا، إن القرح بالفم التي لا تلتئم، والصوت الأجش، والكتل غير المبررة في الفم، كلها علامات تحذيرية للمرض.



وقال العلماء إنهم يخططون الآن لإجراء دراسة مماثلة على مجموعة أكبر من الناس للتحقق من صحة نتائجهم.

وأوضحوا، أن أحد القيود الواضحة هو أن الدراسة كانت مخصصة بالكامل للنساء، مما يعني أن النتائج قد لا تكون قابلة للتطبيق على الرجال.



يمكن أن تكون قرح الفم - المناطق المكسورة في بطانة الفم - التي لا تلتئم خلال 3 أسابيع علامة على الإصابة بسرطان الفم، التورمات، والتكتلات، والبقع الحمراء أو البيضاء، وكذلك الأسنان المتخلخلة، والتهاب الحلق أو صعوبة البلع هي أيضا علامات واضحة على الإصابة بالسرطان.

يتم تشخيص حوالي 12500 حالة من سرطان الفم والحلق في المملكة المتحدة كل عام.



وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة صحة الفم أن ما يقدر بنحو 3637 شخصًا في المملكة المتحدة فقدوا حياتهم بسبب سرطان الفم في عام 2023 - بزيادة قدرها 61 % مقارنة بالعقد السابق، تشير إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أنه يجب على الأشخاص الحد من تناولهم للسكريات إلى 30 جرامًا فقط يوميًا.

للتوضيح، تحتوي علبة المشروب الغازى سعة 330 مل على 35 جرامًا من السكر.



تحذر هيئة الخدمات الصحية من أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، ترتبط السمنة بحد ذاتها بزيادة فرصة الإصابة بالعديد من أنواع السرطان بالإضافة إلى مشاكل صحية خطيرة أخرى مثل أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.