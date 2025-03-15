شكرا لقرائتكم خبر عن مشروب لا تهمل تناوله فى شهر الصيام.. يحسن الهضم ويحرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

الجهاز الهضمي في شهر رمضان قد يعاني الكثير من الأعراض المرضية نتيجة العادات الغذائية الخاطئة التى يتبعها الكثير منا فى هذا الشهر الفضيل، مثل الإكثار من تناول الطعام بكميات كبيرة، فضلاً عن كونه مقليًا وغير صحي، و النوم بعد الإفطار مباشرة وتقليل فرص ممارسة الرياضة، كلها عادات غير صحية تضر الجسم والأمعاء.

فوائد الشاي الأخضر

وفقًا لتقرير نشر في موقع "ديلي ستار"، فإن هناك مشروبًا صحيًا لا يقبل على تناوله كثير من الناس خلال شهر رمضان، على الرغم من أنه مشروب صحي للغاية وله فوائد صحية عديدة، فضلاً عن تعزيزه للقوة والمناعة خلال الشهر الفضيل.

الشاي الأخضر هو هذا المشروب الصحي السحري الذي يقي من الإصابة بالأمراض المختلفة، لأنه يعمل على زيادة قوة دفاع الجسم ضد الأمراض وتأكسد الخلايا، وكذلك يساعد على التخلص من الوزن السريع نتيجة تعزيزه لأنشطة الحرق في الجسم وقدرته على زيادة معدل الحرق، وبالتالي انقاص الوزن.

الشاي الأخضر الخفيف أحد أهم المشروبات التي يمكن أن تضيف عليها العسل والليمون، تلك النوعية أو هذا الكوب السحري يعمل على نجاح أي نظام غذائي صحي، كما أنه منعش ومنبه بعد وجبة الإفطار ويخفف الشعور بالخمول والكسل، ويحسن من حالة الجسم بشكل عام، ويمكن إضافة الفواكه المجففة لإضفاء النكهة المنعشة له.

قد يتزايد الوزن قليلًا خلال شهر رمضان نتيجة العادات الغذائية السيئة، ولكن الشاي الأخضر يمكن أن يعمل على تحسين عملية الحرق فى هذا التوقيت، فضلاً عن أنه يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي بكفاءة كبيرة مما يجعل العناصر الغذائية تمتص جيدًا من خلال المعدة.

يحتوي على الفلافونويد وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على مقاومة تأكسد الخلايا وتكسير الدهون الزائدة في الجسم، ولذلك فالشاي الأخضر وفقًا للأبحاث والدراسات سبب رئيسي وإيجابي في التخلص من الوزن والتحكم فيه.

وينصح التقرير بضرورة اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه والقليل من النشويات والتركيز على البروتين والأطعمة الصحية غير المقلية أو السريعة التي تعزز من النجاح في إنقاص الوزن.