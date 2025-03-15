شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد .. ما أسباب ومضاعفات الحمل خارج الرحم؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد نقل ليلى "دينا الشربيني" إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة بعد إصابتها بألم شديد وسقوطها بالمنزل، بسبب حملها خارج الرحم.

تم إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياة ليلى، بعدما تسبب حملها خارج الرحم فى انفجار "قناة فالوب" وإصابتها بنزيف داخلي، الأمر الى كان يهدد حياتها.



ووفقا لموقع "Web MD" يعد الحمل خارج الرحم حالة طبية يستحيل معها بقاء الجنين على قيد الحياة، وقد تشكل خطرا على حياة الأم، خاصة حال حدوث تمزق أو انفجار للبويضة، ما قد ينتج عنه نزيف الأمر الذى يهدد الحياة.

ما هو الحمل خارج الرحم؟

الحمل خارج الرحم يحدث عندما تنمو البويضة المخصبة فى مناطق أخرى خارج الرحم، مثل قناة فالوب، وهو ما يحدث فى 90% من الحالات، وكذلك يمكن أن تنمو البويضة داخل المبايض، أو فى الجزء السفلي من عنق الرحم.



وتعد البويضة الملتصقة خارج الرحم غير "قابلة للحياة"، ولأنها لا تحصل على إمدادات الدم والدعم اللازمين للنمو خارج الرحم، ما يعنى حتمية الإجهاض في تلك الحالة.

أسباب الحمل خارج الرحم

لا توجد أسباب محددة للحمل خارج الرحم، لكن في الأغلب قد يحدث بسبب وجود تلف فى قناة فالوب، ما قد يمنع البويضة المخصبة من الوصول إلى الرحم، وكذلك توجد بعض عوامل الخطورة التي تساهم فى حدوث تلك الحالة، وهى:

تدخين السجائر

العمر أكبر من 35 عامًا

حدوث سابق حمل خارج الرحم

الخضوع سابقا للتلقيح الصناعي (IVF)

حدوث حمل مع وجود اللولب الرحمي (IUD)

أعراض الحمل خارج الرحم

في البداية قد تبدو أعراض الحمل خارج الرحم مماثلة لأعراض الحمل الطبيعي، إلا أن الحمل خارج الرحم لديه 3 علامات رئيسية، وهى غياب الدورة الشهرية، والنزيف المهبلي، وتقلصات حادة في للبطن، كما توجد أعراض أخرى مثل وجود ألم في جانب واحد من الجسم، وألم في الكتف أو الرقبة أو المستقيم، بجانب الدوار.

علامات تمزق الحمل خارج الرحم

يمكن أن يؤدي الحمل خارج الرحم إلى انفجار قناة فالوب أو تمزقها، وتشمل الأعراض ألمًا شديدًا، مع أو بدون نزيف حاد، مما يستدعى التوجه فورا للمستشفى، لأن تلك الحالة مهددة للحياة وتستدعى العلاج الفوري.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



