شكرا لقرائتكم خبر عن ما تأثير استخدام واقى الشمس باستمرار على امتصاص الجسك فيتامين د؟ والان مع تفاصيل الخبر

يُعدّ واقي الشمس من مستحضرات العناية بالبشرة الأساسية، فهو يحميها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ولكن هل تساءلت يومًا إن كان استخدام واقي الشمس يوميًا قد يُقلل من امتصاص فيتامين د ويؤدي إلى نقصه؟ بما أن أجسامنا تُنتج فيتامين د عند التعرض لأشعة الشمس، يعتقد البعض أن الاستخدام المُستمر لواقي الشمس قد يُعيق هذه العملية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يصنع جسمنا فيتامين د؟

يُنتج فيتامين د، المعروف أيضًا باسم "فيتامين أشعة الشمس"، عندما يمتص جلدنا أشعة الشمس فوق البنفسجية من النوع B،و تساعد هذه الأشعة أجسامنا على إنتاج فيتامين د، الضروري لعظام قوية، ودعم المناعة، وتعزيز صحتنا بشكل عام، ومع ذلك، صُممت واقيات الشمس لحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على إنتاج فيتامين د.

هل يمكن أن يقلل واقي الشمس من امتصاص فيتامين د؟

تشير الأبحاث إلى أن واقي الشمس، عند استخدامه بدقة عالية مع عامل حماية من الشمس (SPF)، يمكن أن يقلل من قدرة الجلد على امتصاص أشعة UVB، مما قد يقلل بدوره من إنتاج فيتامين د، ومع ذلك، في الحالات العملية، لا يضع معظم الناس واقي الشمس بطبقة سميكة ومتساوية على جميع أجزاء الجلد المكشوف، مما يسمح لبعض أشعة UVB بالتغلغل وتكوين فيتامين د.

وقد وجدت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية أنه حتى مع استخدام واقي شمس ذي عامل حماية عالٍ، لا يزال الناس ينتجون مستويات كافية من فيتامين د، وهذا يعني أنه على الرغم من أن واقي الشمس يقلل من التعرض لأشعة UVB، إلا أنه لا يمنع إنتاجه تمامًا.

هل يؤدي استخدام واقي الشمس فعليا إلى نقص فيتامين د؟

لا يوجد دليل قاطع على أن استخدام واقي الشمس بانتظام يؤدي إلى نقص فيتامين د، ويؤكد العديد من الخبراء، بمن فيهم خبراء الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، أن معظم الناس يحصلون على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د حتى مع استخدام واقي الشمس.. لهذه الأسباب:

يزول مفعول واقي الشمس بعد بضع ساعات.

غالبًا ما نغفل عن مناطق معينة أثناء تطبيق واقى الشمس على بشرتنا ما يسمح بالأشعة التغلغل إلى الجلد.

حتى التعرض لأشعة الشمس لبضع دقائق (بدون واقي شمس) يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات فيتامين د.

كيفية الحفاظ على مستويات فيتامين د أثناء استخدام واقي الشمس

إذا كنت قلقًا بشأن نقص فيتامين د، فإليك بعض الطرق البسيطة لتحقيق التوازن بين الحماية من الشمس وتناول فيتامين د:

تعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة صباحًا أو مساءً قبل وضع واقي الشمس.

أضف الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة.

فكّر في تناول مكملات فيتامين د إذا نصحك الطبيب بذلك.

هل يجب علينا الاستغناء عن واقي الشمس للحصول على فيتامين د؟

لا، فحماية بشرتك من حروق الشمس والشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد أهم، ويمكنك الحفاظ على مستويات فيتامين د الصحية من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية والتعرض لأشعة الشمس لفترات قصيرة دون حماية، واستخدام واقي الشمس لا يسبب نقص فيتامين د بشكل مباشر، لذا لا داعي لتجاهله.