شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواصفات للمشروب الصحى.. للطاقة والصحة والترطيب والان مع تفاصيل الخبر

المشروبات الصحية هي الخيار الأهم والأمثل خلال الفترة ما بين الإفطار وحتى السحور، فلابد من ترطيب الجسم ترطيبا جيدا من خلال تناول المشروبات الصحية كافة، والمشروب الصحي يجب أن يكون متوفرا فيه مجموعة من الشروط:

مواصفات المشروب الصحى

ـ لا يكون محتويا على السكريات.

ـ أن يكون من مصدر طبيعي إما من الخضراوات أو الفاكهة أو مشروبات أعشاب.

ـ لا يضاف إليه أي محليات.

ـ يجب تناوله باعتدال.

وفقًا لتقرير نشر في موقع "kuvinos"، فإن هناك نوعان من المشروبات الصحية المحتوية على كم هائل من المياه التي تعزز الترطيب للجسم، وأهمية الترطيب تكمن في أنه يحمي الجسم من الجفاف في رمضان، فضلاً عن أنه يعزز الطاقة والنشاط والقوة والحيوية، ويحمي من أعراض الجفاف مثل الاعياء والدوخة والصداع وغيرها.

التفاح

التفاح هو أحد أهم الخيارات الصحية للإنسان خلال شهر الصيام، يتكون عصير التفاح من 88% من المياه، وقد كانت الأمهات تستخدمه على الدوام لعلاج جفاف الجفاف عند الأطفال، وعلى الرغم من أنه يحتوي على كم من الفركتوز أو السكر العالي نسبياً، إلا أنه يعزز من القدرة على التحمل ويحسن من مستويات الطاقة وقوة الجسم، ويمنح الطاقة والحيوية والقدرة على تحمل الصيام.

كما يحتوي التفاح على نسب عالية من السكر الزائد ونسب عالية من المياه مما يجعله مرطبًا ومعززًا للطاقة في الوقت ذاته، يحتوي التفاح أيضًا على محتوى عالي من الألياف الصحية التي تحسن من عملية الهضم كما تحمي من اضطرابات الأمعاء.

ماء جوز الهند

من المشروبات الصحية الشهيرة خلال شهر رمضان، تلك الأنواع من المشروبات تحتوي على الكثير من الإلكتروليتات، تعمل بشكل كبير على إعادة ترطيب الجسم وزيادة القدرة على التحمل، تكمن فائدة هذا المشروب في كونه بديلاً للمشروبات السكرية الصحية، وهو من أفضل المشروبات التي يفضلها الرياضيون وأصحاب اللياقة البدنية.

يحتوي على مستويات عالية من البروتين، فضلاً عن أنه يعزز من الطاقة والحيوية والشعور بالقوة والقدرة على الحركة دون الشعور بالخمول والكسل.

يحسن هذا النوع من المشروبات من ترطيب الجسم بشدة، هذا الترطيب العميق الذي يقي من الجفاف وأعراضه ويقي من الدوخة والضعف العام.

ويشير التقرير إلى ضرورة عدم الإسراف في تناول هذه النوعيات من المشروبات لعدم تركيز السكريات، بل تناولها باعتدال.