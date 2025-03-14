شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة للإصابة بأمراض الكلى.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

الكلى ضرورية للتخلص من الفضلات وتحقيق توازن السوائل في الجسم، وقد يتطور مرض الكلى بأعراض أولية طفيفة يصعب تمييزها، ويعتبر الكشف المبكر أمر في غاية الأهمية ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على نتائج العلاج ويمنع المضاعفات طويلة الأمد، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 علامات شائعة يتم تجاهلها تشير إلى وجود مشكلة في الكلى وتحتاج للعناية الفورية:

تغيرات في التبول

من أبرز أعراض أمراض الكلى تغير نمط التبول، مثل:

التبول أكثر أو أقل من المعتاد، خاصةً في الليل.

بول رغوي أو فقاعي، مما قد يشير إلى تسرب البروتين.

وجود دم في البول، مما يجعله يبدو ورديًا أو داكنًا.

صعوبة في التبول أو ضعف تدفقه.

بما أن الكلى مسئولة عن تصفية الفضلات والحفاظ على توازن السوائل، فإن أي تغيرات غير طبيعية في التبول قد تكون علامة تحذيرية.

التورم

إذا لم تعمل كليتاك بشكل صحيح، فقد تتراكم السوائل الزائدة في أجزاء مختلفة من الجسم، مما يؤدي إلى التورم، ويظهر هذا بشكل واضح في:

القدمين والكاحلين

اليدين

الوجه، وخاصة حول العينين

التورم المستمر دون أي سبب واضح (مثل الإفراط في تناول الملح) يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في الكلى ويجب فحصها من قبل الطبيب.

الشعور بالتعب

هل تشعر بالتعب باستمرار، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة؟ قد يؤدي مرض الكلى إلى إرهاق شديد بسبب:

تراكم السموم في الدم، مما يجعلك تشعر بالخمول والضعف.

فقر الدم، وهو شائع في أمراض الكلى، يقلل من إمداد الجسم بالأكسجين.

إذا كنت تشعر بالإرهاق وانخفاض الطاقة بشكل متكرر، فقد لا يكون ذلك مجرد جدول أعمال مزدحم، بل قد يكون علامة على أن كليتيك بحاجة إلى عناية.

حكة الجلد

الحكة غير المبررة، خاصةً عندما تصبح مستمرة أو شديدة، قد تكون علامة تحذيرية على أمراض الكلى. عندما تفشل الكلى في إزالة السموم بشكل صحيح، تتراكم الفضلات في الدم، مما يؤدي إلى:

جفاف وتهيج الجلد.

حكة شديدة دون طفح جلدي.

تغيرات جلدية بسبب اختلال توازن المعادن.

إذا لم تُجدِ المستحضرات والكريمات نفعًا، فمن المستحسن إجراء فحص وظائف الكلى.

فقدان الشهية والغثيان

قد يرتبط انخفاض الشهية والغثيان المتكرر بأمراض الكلى، ويحدث هذا عندما تتراكم الفضلات في الدم، مما يؤثر على عملية الهضم، قد تلاحظ:

طعمًا معدنيًا في الفم.

شعورًا سريعًا بالشبع، حتى بعد وجبات صغيرة.

غثيان أو قيء، خاصةً في الصباح.

قد يؤدي تجاهل هذه الأعراض إلى فقدان الوزن غير المقصود ونقص التغذية.

تقلصات العضلات

قد تكون تقلصات العضلات المتكررة، وخاصةً في الساقين، مؤشرًا آخر على أمراض الكلى، ويحدث هذا بسبب:

اختلال توازن المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم.

ضعف تنظيم الكهارل في الكلى، مما يؤدي إلى تقلصات مفاجئة وآلام عضلية.

في حين أن الجفاف قد يسبب تقلصات أيضًا، إلا أن التقلصات العضلية المستمرة قد تشير إلى وجود مشكلة كامنة في الكلى.

متى يجب رؤية الطبيب؟

قد لا تشير هذه الأعراض دائمًا إلى أمراض الكلى، ولكن لا ينبغي تجاهلها، إذا لاحظتَ واحدة أو أكثر من هذه العلامات التحذيرية، فمن الأفضل استشارة الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.

وينبغي على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة، مثل مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى، إجراء فحوصات وظائف الكلى بانتظام، فالكشف المبكر يُساعد في إبطاء تطور مشاكل الكلى والوقاية من المضاعفات الخطيرة.