شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو ضباب الدماغ ولماذا نصاب بالتشتت وقلة التركيز أوقات معينة من اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

ضباب الدماغ ليس مرضا ولكنها حالة من التشوش الذهني. فهي تحول أبسط المهام إلى عملية حسابية وتجعل عقلك مشتتا، من أعراضها النسيان، والتشتت، وإرهاق الدماغ، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ضباب الدماغ وقلة التركيز وطرق التغلب عليها، بحسب موقع تايمز ناو.

لماذا يحدث ضباب الدماغ؟

ضباب الدماغ هو الضيف غير المرغوب فيه فى الحياة، وهو يتواجد لأسباب مختلفة:

الحرمان من النوم - إذا كنت تسهر حتى منتصف الليل (أو تشاهد برنامجك المفضل حتى الساعة الثالثة صباحًا)، فقد يكون عقلك يشعر بضباب وقلة تركيز.

الضغط الزائد - عقلك هو بمثابة جهاز كمبيوتر، وفتح الكثير من النوافذ قد يؤدي إلى تعطل النظام.

النظام الغذائي والماء - هل تفرط في تناول السكر؟ هل لا تشرب كمية كافية من الماء؟

التغيرات الهرمونية - نتيجة لشيء مثل الحمل، أو انقطاع الطمث، أو قصور الغدة الدرقية، قد يقرر عقلك الذهاب في إجازة غير مخطط لها.

الحالات الطبية - يمكن أن تكون الحالات الطبية مثل اضطرابات المناعة الذاتية ومتلازمة التعب المزمن وكورونا الطويل سببًا لهذا الشعور الغامض.

طرق التخلص من ضباب الدماغ

إذا كنت قد سئمت من الشعور بأنك سمكة ذهبية ذات ذاكرة لا تتجاوز ثلاث ثوانٍ، فإليك بعض الطرق للتخلص من ضباب الدماغ:

إعطاء الأولوية للنوم - يحتاج دماغك إلى بعض الوقت لإعادة ضبط نفسه، تمامًا مثل هاتفك بعد تعطله بسبب العديد من التطبيقات.

تخفيف التوتر - حاول ممارسة التأمل الواعي، أو التنفس العميق.

تناول الطعام بذكاء - تجنب تناول الأطعمة المعالجة وقم بإطعام عقلك الخضروات الورقية والمكسرات والأحماض الدهنية أوميجا 3.

ابق رطبًا - الجفاف هو السبب وراء قلة التركيز أحيانا اشرب الكثير من الماء!

حرك جسدك - تعمل التمارين الرياضية على جلب المزيد من الدم إلى المخ.