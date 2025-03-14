شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تسبب الحموضة.. بلاش منها على الفطار والان مع تفاصيل الخبر

للحماية من حموضة المعدة بعد الإفطار في رمضان، يُفضل تجنب بعض الأطعمة التي قد تؤدي إلى تهيج المعدة وزيادة إفراز الأحماض.هذا ما قالته الدكتورة منى ثابت أستاذ الباطنة في كلية طب القصر العيني، وقدمت قائمة بأهم الأطعمة التي يجب تجنبها لتقليل الاصابة بالحموضة خلال رمضان، ومنها:

1. الأطعمة المقلية والدهنية

مثل البطاطس المقلية، والسمبوسة المقلية، والأطعمة المشبعة بالزيوت، لأنها تبطئ عملية الهضم وتزيد من ارتجاع الأحماض.

2. الأطعمة الحارة والتوابل القوية

مثل الفلفل الحار، والزنجبيل الزائد، والبهارات القوية، لأنها تهيج جدار المعدة وتزيد من الحموضة.

3. المشروبات الغازية والكافيين

مثل القهوة، والشاي القوي، والمشروبات الغازية، لأنها تحفز إنتاج الأحماض في المعدة.

4. الحمضيات والفواكه الحامضة

مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والطماطم، لأنها تحتوي على أحماض طبيعية قد تزيد من الحموضة.

5. الحلويات والسكريات المصنعة

مثل الكنافة، والقطايف المحشوة بالسكر، والشوكولاتة، لأنها تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر، مما يؤدي إلى اضطراب في المعدة.

6. الأطعمة المالحة والمخللات

مثل الزيتون المملح، والمخللات، لأنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم، مما قد يسبب تهيجًا للمعدة.

7. المشروبات الباردة جدًا أو الساخنة جدًا

لأنها قد تؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي وزيادة الشعور بالحموضة.

نصائح لتجنب الحموضة:

-تناول وجبة الإفطار على مراحل، وابدأ بالماء والتمر ثم الحساء أو السلطة.

- تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبة كبيرة.

- تجنب الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، وانتظر ساعتين على الأقل قبل النوم.

- شرب الماء بين الوجبات وليس أثناء الأكل، لتجنب تمدد المعدة.

اتباع هذه النصائح يساعد في تقليل الحموضة والحفاظ على راحة الجهاز الهضمي خلال الصيام.

